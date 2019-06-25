وطن النهار

قال سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت: «ان بريطانيا ترحب بجميع الطلبة الراغبين في الدراسة فيها، مشيرا الى انها تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الطلبة الأجانب الذين يذهبون اليها لاكمال دراستهم الجامعية ». واضاف في تصريح صحافي: غالبا ما أتلقى أسئلة عن تأشيرة الدراسة بالمملكة المتحدة ومتطلبات الحصول عليها. واعتقد أنه من المهم إجراء لقاء مفتوح على تويتر السفارة البريطانيه بالكويت (UKinKuwait@) اجيب من خلاله عن الأسئلة التي يطرحها القراء والمتابعون حول التعليم في بريطانيا وتأشيرة الدراسة ومتطلبات الحصول عليها للتواصل والتفاعل بشكل أكبر فيما يتعلق بهذا الموضوع واختتم بقوله سيتم اللقاء يوم 26 يونيو الحالي من الواحدة حتى الثانية ظهرا بتوقيت الكويت، وسأجيب عن أسئلة القراء والمتابعين على شبكة تويتر باستخدام هاشتاج #اسأل السفيرالبريطاني_بالكويت.

