وطن النهار

اكد السفير الباكستاني المنتهية مهامه لدى البلاد غلام دستجير اعتزازه بالفترة التي قضاها في الكويت، واصفا اياها بالمثمرة التي استطاع فيها التفاعل والتواصل بشكل مميز مع قيادات وزارة الخارجية الكويتية ورجال الاعمال.

ولفت في تصريح للصحافيين على هامش مأدبة العشاء التي اقامها لاعضاء السلك الدبلوماسي والاعلاميين وعدد من رجال الاعمال ورموز الجالية- الى الجهود التي بذلها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،، وقال على المستوى السياسي نجح في ترتيب عدد من الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين منها زيارة رئيس وزراء بلاده ووزير الخارجية الى الكويت بالاضافة الى العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى المرموقة لدعم وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، موضحا ان وزير خارجية بلاده جدد الدعوة لصاحب السمو الامير لزيارة باكستان وقبل سموه الدعوة واعدا بتلبيتها بمجرد ان تستقر المنطقة.

وكشف عن لقاء سيجمعه قريبا مع وكيل وزارة الداخلية لبحث قضية التشدد في اصدار التأشيرات الخاصة بالمواطنين الباكستانيين، مشيرا الى انه سيغادر الكويت خلال يوليو الحالي متوجها الى الامارات سفيراً لبلاده بمجرد ان تتم الموافقة من قبل الحكومة الاماراتية.

وعن موقف باكستان مما يحدث في المنطقة اوضح ان بلاده ترى انه لا بديل عن الحوار لحل المشكلات والازمات، موضحا ان باكستان تحاول نزع فتيل الازمات ودعم عملية السلام من خلال علاقاتها الطيبة مع مختلف الاطراف. واوضح انه سيفتقد اصدقاءه وثقافة الديوانية الفريدة التي تمتلكها الكويت، داعيا ابناء الجالية لمواصلة مساهماتهم في ازدهار الكويت.

