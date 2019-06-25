وطن النهار

أعلن م. أحمد علوان الشمري أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية أن الرابطة وفرت لكل منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عرضا متميزا من شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية وهي الشركة المسؤولة عن إدارة المطاعم بسلسلة فنادق «مجموعة بوخمسين» المتضمنة فندق هوليداي إن، وكراون بلازا، وانتركونتيننتال، ويحق لكل منتسبي الهيئة الاستفادة من هذا العرض سواء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أو الإداريين وجميع العاملين بالهيئة، إضافة لاعضاء جمعية المهندسين الكويتية نظرا لوجود بروتوكول تعاون سابق بينها وبين الرابطة. وأوضح الشمري أن نسبة الخصم ستكون مفاجأة للجميع، لافتا إلى أن الرابطة ستعلن عن كل التفاصيل خلال مؤتمر صحافي سيقام بمقر الرابطة في منطقة الفيحاء ق 8 جادة 80 ، الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2019، داعيا جميع وسائل الاعلام للحضور وتغطية المؤتمر الصحافي.

