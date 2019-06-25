وطن النهار

دعا نواب مجلس الأمة الحكومة إلى «مقاطعة أعمال (ورشة البحرين) التي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الحالي بمشاركة صهيونية.

وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس امس «ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع». وأضافوا «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة». وذكروا أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.

واعتبروا أن «ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته».وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض «القاطع» لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي الجلسة نفسها وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا. واعتبر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له ان إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض «التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتسهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد». ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي جاء لمعالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات ولم يتم الاستيثاق من صحتها وتستخدم في الحصول على منافع مادية او أدبية دون وجه حق. كما وافق في المداولة الأولى على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية في الكويت. ووافق ايضا في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

الغانم: هذه جلسة خاصة للنظر في المداولة الثانية لتعديلات قانون الجهاز المركزي للمناقصات، من اجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني والمحلي.

الملا: نحن من حقنا تقديم تعديلات قبل 24 ساعة من ذات الجلسة، انما التقارير وصلتنا امس، كالقوانين المهمة الجديدة مثل مراقبي المحاسبات والجامعات الحكومية والمحاماة وحقوق المؤلف على سبيل الاستشهاد وهي قوانين تتطلب بحث الاتفاقيات الدولية ومعرفة اراء المتخصصين، ونحن سنقدم طلبا لارجاع بعض هذه القوانين.

خورشيد: هناك عشرة تعديلات طرأت، ومنها تعريف المشروع الصغير ليكون المعتمد من قبل صندوق المشروعات الصغيرة بالمادة الاولى، والمادة الثانية.

الفضل: كان هناك لغط فيما يخص المنتج الوطني ومدى الحماية التي توفرها الدولة له، والفرق بينه وبين المنتج ذي المنشأ الوطني.

خورشيد: عالجنا الامر بشكل مختلف واضفنا المنتج المحلي، ونؤكد ان هناك منتجاً وطنياً ومنتجاً محلياً وهي تصل الى الغرض المطلوب.

الرومي: مع التقدير للاعضاء في اللجنة، صياغة القوانين يجب الا تكون بهذه الصورة من يكون على المؤسسة انشاء وحدة معينة، وهذا الامر يكون بقرارات ولائحة، وهذا كأنه تنظيم العمل الاداري بقوانين، وهذا يقيد التغيير بالمستقبل، وهذه تترك لقرارات ولا تصاغ بقانون، وما عليكم ايراد المبدأ لا الشأن التنظيمي.

خورشيد: الوحدة موجودة بالقانون اصلا، ولم تضف، نحن اضفنا الاختصاص فقط لهذه الوحدة، كما تم تعديل احدى المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة ليكون مجلس الادارة من 8 اعضاء، كما تم اضافة الجهات ذات المنافع الاجتماعية غير الربحية.

البابطين: تقدمنا بتعديلات ليكون السقف للمشروعات الذين يحق لهم الحصول عليها بسقف 75 الفاً للتعاقد المباشر.

خورشيد: نعتقد ان الـ75 الفاً مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا نعتقد ان بوسعهم الوصول لاعمال بسعة 200 الف دينار، وهذه الاعمال قد يكون مناسباً لها مشروعات اكبر من الصغيرة والمتوسطة، وهذا تم بالاتفاق مع اصحاب المشروعات.

عبدالله الكندري: لا يوجد مانع قانوني للنص على 200 الف للامر المباشر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اما دعمهم فقط بخصوص الاوامر المباشرة المقررة بـ75 الف نطاقها محدود، وكأنها اقرت على استحياء وليس بإيمان حقيقي لوضع حوافز لاصحاب تلك المشروعات.

البابطين: نرجو رفع السقف الى 200 الف لتحقيق المنفعة المناسبة لاصحاب المشروعات.

عبدالله الرومي: الصيغة القانونية متراجعة وغير سليمة، ولماذا لا يتم النص على الاسم الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات.

عاشور: يجب ان يكون المشروع الذي له حق المشاركة غير محصور برأسمال 75 الفاً، فهناك مشروعات صغيرة من الصندوق رأسمالها نصف مليون، ثم ماذا عن المشروعات ذات التمويل الخاص.. هل يحق لها الانتفاع من القانون؟

الفضل: نرجو عدم الخلط بين مبلغ المناقصة ورأسمال المشروع فهذا محل بحثه في قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزير التجارة: السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشمل كل المشروعات سواء الممولة من صندوق المشروعات الصغيرة او تمويل اخر، اي ان التسجيل بالسجل لا علاقة له بمصدر التمويل.

الملا: مسألة المعاملة بالمثل من سيكون عليه عبء اثباتها؟

صلاح خورشيد: الـ75 الفاً تتعلق بالتعاقد المباشر، اما المواد الاخرى فتعالج التعاقدات الاخرى، وجميع المشروعات المعتمدة بالسجل سيكون لها حق التحفيز بغض النظر عن مصدر التمويل سواء من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة او الخاص، والمنتج المحلي هو كل ما ينتج في دولة الكويت فقط، والغينا فقرة المعاملة بالمثل واكتفينا بافضلية المنتج المحلي.

الفضل: نحن نعاني من اقتصاد منكمش، ونشكر اللجنة على زيادة افضلية المنتج المحلي بنسبة 20% على اقل الاسعار بدلا من 15% ونرجو من الحكومة الاخذ بالتعديل.

وزير التجارة: موضوع المعاملة بالمثل تثبتها الجهات الحكومية والاتفاقيات ولن تكون عبئاً على المناقص باثباتها.

ووافق المجلس بالمداولة الثانية على تعديلات قانون الجهاز المركزي للمناقصات لمنح افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتج المحلي.

الحضور: 49

موافق: 47

غير موافق: 2

خورشيد: من اهم القوانين التي اقرها المجلس واللجنة، وهي تمثل معالجة مشكلات المنتج المحلي وما يواجهه من اغراق بمنافسة غير شريفة من منتجات اخرى تقصيه.

وزير التجارة: هذا القانون بداية جديدة للمشروعات الصغيرة بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي لها، لتنوع انشطة تلك المشروعات لتساعدها وتساعد الاقتصاد الوطني وتنميه.

الفضل: هذه بشرى للمبادرين وهناك تعديلات اخرى مقبلة ولزيادة مساهمتكم الفعالة في الناتج المحلي الاجمالي.

تنظيم التأمين

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لمناقشة تشريع تنظيم التأمين.

خورشيد: اهم التعديلات تتعلق بتحديد تبعية قطاع التأمين كوحدة ادارية مستقلة لوزير التجارة ويدير اعمالها لجنة عليا يرأسها رئيس الوحدة، وانشاء هيئة رقابة شرعية، تغليظ العقوبات والغرامات، الزام الفروع الاجنبية بذات الالتزامات المالية على الشركات المحلية، حماية حملة الوثائق التأمينية بالحصول على التعويضات، ونواب الرئيس هم ثلاث اعضاء متفرقين يعينون بمرسوم.

الرومي: من اين اتيتم بفكرة انشاء وحدة؟ هل ديوان الخدمة المدنية ينظم ذلك؟، بل هو ينظم وزارات وادارات، وهذا التفاف على مسألة انشاء هيئة، والهيئات انشئت للمصالح والتكسب، الان عليك فقط وضع ضوابط وتنظيم وهذا يندرج تحت ادارة من ادارات وزارة التجارة، وهذا خطأ جسيم من المجلس والحكومة حين ننشئ وحدة.

خورشيد: الوحدة الادارية المستقلة امر ليس بجديد انما تم العمل به من خلال وحدة التحريات المالية.

الرومي: الخطأ لا يقاس بخطأ، ووحدة التحريات المالية خطأ واقرت اثر اتفاقيات، وانا رافض من السابق كمبدأ ان يكون قانون التأمين هيئة او وحدة.. ولا يمكن ان يبرر ذلك عدم قدرة وزارة التجارة على ضبط وتنظيم قطاع التأمين.

وزير التجارة: نحن نتكلم عن خدمة تقدم لاكثر من مليون و800 الف وثيقة تأمين متنوعة، وتدير مليارات الدنانير، والمتخصصين بالتأمين لا يأتون الى وزارة التجارة لقلة الرواتب، وقطاع التأمين يعتبر ثاني اكبر قطاع مالي بالعالم بعد البنوك، وهذه الوحدة مهمة لتطوير القطاع وتعطي طمأنينة لشركات التأمين واصحاب الوثائق.

محمد الدلال: قواعد الحوكمة يجب النص عليها، وتعطي للقانون قوة واعتبار وهي قواعد تتعلق بترشيد الاعمال.

وزير التجارة: المادة 186 من قانون الشركات واضحة بخصوص قواعد حوكمة الشركات وهي تغطي المطلوب واكثر، والمادة 10 تتطرق للامر وان كان بصورة مختلفة عما يريدها الدلال.

الدلال: للتو الوزير يتحدث عن وحدة لها استقلاليتها من اجل الوصول الى ممارسة افضل، والاستقلالية تتطلب لها نظام قانوني خاص، لذلك قواعد الحوكمة يجب النص عليها كما نص على ذلك في قانون هيئة اسواق المال، والجهات الحكومية عاجزة عن اقرار قواعد الحوكمة والعمل بها.

الهاشم: انا كنت ضد انشاء قانون هيئة التأمين، لان للحكومة مرسوماً بوقف الهيئات لغرض الترشيد، الا انها ناقضت ذلك بابقاء هيئة طباعة القرآن الذي لم يطبع ولا قرآن، نحن نتكلم عن اشراف الوزارة على قطاع التأمين لمنع الحرمنة ومتخصصين لفحص الملائمة المالية لشركات التأمين، وانا مع ابقاء القطاع تحت مظلة وزارة التجارة.

الملا: الحكومة واللجنة اخذوا الكثير من الملاحظات وهذا دليل تعاون يشكرون عليه، انما هناك ملاحظات شتى على القانون الذي نسخ من قانون هيئة اسواق المال واجريت عليه بعض التعديلات، وهناك محطات يجب الوقوف عليها ومراجعتها كالمادة 13 تخالف قرار مجلس الوزراء باستحداث هيئات، والمادة 15 فيها فقرة تتعلق بتعارض المصالح، والمادة 20 اختزلت التظلم بـ 7 أيام عمل وهي قصيرة جدا، والمادة 55 اعطت الصلاحية بوقف الدعاوى القضائية وهذا اهدار لحقوق المؤمن لهم، والمادة المتعلقة بدمج الانشطة لرأس المال تتطلب المراجعة، والمادة 85 تتعلق بالغاء المعاملات ذات العلاقة وهي تهدر حقوق المستفيدين.

خورشيد: دواعي تأسيس الوحدة هو جذب الكفاءات المتخصصين للعمل في هذا المجال لتنظيم نشاط التأمين، وتحت مظلة الديوان ورواتبه لن يجذب القطاع اي كفاءات، والتعديلات نصت على حماية حملة الوثائق، والمادة 55 لم يتم تعديلها، ونحن استثنينا الوحدة من قواعد الخدمة المدنية في التوظيف.

الرومي: هل الحكومة الان سياستها مع انشاء كوادر جديدة؟ ومنح مميزات جديدة، وهل انتم موافقون عليه، نريد الجواب لنعرف مدى التناقض؟

وزير التجارة: المادة 15 بالغاء فقرة الجزاءات جزء من الايرادات قابلة للتعديل، وكذلك تعديل مدة التظلم ممكن، وتعارض القانون مع نمو الهياكل هذا امر لا بد منه والبنك المركزي وهيئة اسواق المال ابدوا اعتراضاً في ضم القطاع لهم، ووقف الدعاوى له حد اقصى، وفعلا وحدة التأمين اخذت من قانون هيئة اسواق المال لانها اثبتت جدواها وردعت الشركات المخالفة ورفعت من قيمة السوق.

الغانم: التعديلات ستستغرق وقتاً، وانا ادعو لارجاع التقرير الى اللجنة لبحث التعديلات والملاحظات وان يجهز التقرير للخميس المقبل للتصويت عليه.

خورشيد: لا مانع لدينا، وتعديلات النواب بعد المداولة الاولى تم الاخذ بها.

الرومي: المادة 86 يجب ان تلغى ولا داعي لانشاء لجنة تظلمات يرأسها قاضٍ لان مسألة التظلمات ينظمها القانون الاداري، وانا اقول للحكومة هل انتم مع كوادر مالية ؟

ووافق المجلس على ارجاع تقرير تنظيم التأمين الى اللجنة المالية ومناقشته في جلسة الخميس المقبل.

حقوق المؤلف

وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

صالح عاشور: هذا المشروع بقانون اتى كمتطلب من الامم المتحدة، وله جوانب حفظ الحقوق الادبية والفكرية والمالية، وهو يشجع الانتاج والابداع الادبي والانساني والفكري والعلمي ومقارنة الكويتيين بدول اسلامية يثبت ضعف هذا الانتاج الكويتي، ولاهمية الموضوع ندعو للتوزان بين حق المبتكر والمؤلف وحق الدولة، والمبالغ المرصودة لقضايا الفكر والتشجيع والشأن العلمي شيء لا يذكر ولا يشجع، والتدخل الحكومي في الجوانب الفكرية والادبية والابداعية والنشر يعيق الانتاج ويجب وقفه، والاكتفاء بالقرارات القضائية.

الدلال: هذا قانون مهم ويتطلب تفعيل لمواكبة العصر والمراجعة، ويجب الاعتبار للاتفاقيات الدولية في هذا الامر، ويجب اعادة النظر بالمواد 35 و36 و37، ويقترح ان ينظر القضاء المستعجل هذه الامور لان قاضي الامور الوقتية قد يعيق الانتاج ويضر التنافسية في هذا القطاع الحيوي، والمادة 41 المتعلقة بالتسجيل والايداع واصدار الشهادات يجب ان يكون اي رفض متعلق بها مسبب لضمان التظلم والتقاضي ان كنا جادين في دعم المؤلف والابداع والابتكار.

الدمخي: هذا من القوانين المطلوبة، للاسف هناك نقص في حماية الابتكار والتأليف، وهذا القانون ينظمها، وبودي ان الفت انتباه اللجنة الى مرجع هذا الحق، ومن هي الهيئة المرجعية التي تصنف الحقوق وتربطها بالهيئات المرجعية العالمية.

ابل: هذا القانون مهم ويجب ان يقر اليوم في مداولتين، من اجل سمعة الكويت والالتزام بالقوانين الدولية ولحفظ الحقوق وهو الاهم، والحرج والالتزامات اهم منها حفظ الحقوق، وتخيلوا ان شخصاً يؤسس شركة وبرنامجاً ويطوره بـ 500 ألف دينار ثم يأتي شخص ويفك التشفير ويستفيد من عمل وجهد الاخرين ويبيع الاجهزة والبرامج ويبيعها بابخس الاسعار واكثر من المبدع والمفكر وهل نقبل هذه السرقة بشكل سافر؟ يجب ردع المتجاوزين، هذا فضلا عن ان هذا يشجع المستثمرين للقدوم الى الكويت وحمايتهم مما يجري من اختراقات ومخالفات، وانا مع تعديل المادة 45 بشأن العقوبة وان نترك للقاضي الحد الاعلى من العقوبة مفتوح ونكتفي بالحد الادنى، وان يكون للمتضرر حق اثبات الضرر للقاضي وبالاستعانة بالخبراء، وهذا امر جدير بالاهتمام.

الطبطبائي: بلد الحريات كلام انشائي وواقعه مختلف، فقانون الجرائم الالكترونية والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع تكبل الحريات وعملنا بجهد من اجل فك التكبيل، واليوم المبدعين الذين نأتي بقانون لحفظ حقوقهم يحاربون من الرقابة، وبلا حريات لا ابداع فهناك شباب يسجنون بسبب ابيات الشعر وغيرها، ويجب اقرار هذا القانون اليوم.

الفضل: هذا احد اهم القوانين الواجب استعجالها، ويحقق التزام الكويت بـ 3 اتفاقيات دولية، وبودي ان يحمي الحقوق الفكرية لمقترحات النواب ودراسات الجدوى والتطبيقات الالكترونية، وان يفتح الحد الاعلى لسقف التعويض على السرقة الادبية والفكرية، والسؤال هل توجد حماية لدراسات الجدوى، فهل بالامكان اضافة هذا؟

الرويعي: نحن ملتزومون باتفاقيات دولية وهذا يحسن من مكانة الكويت، والحقوق المجاورة هي حقوق متصلة باكمال ذلك المؤلف، ومقارنة بدول اخرى نحن في ازمة لعدم وجود مثل هذا القانون، والقانون يفتح افاقاً جديدة لتضمين حماية دراسات الجدوى بالامر واتمنى تقديمها باقتراح، والقانون يمثل الغاء القانون السابق، انما روح القانون واحدة ولم تمس، وحقوق الابتكار متضمنة بالتشريع.

الرومي: ما ورد بالمواد 45 و48 خطأ جسيم، فالمحكاكم الجزائية تختص بالجزاءات، اما التعويض فهو من اختصاص المحاكم المدنية، ويجب الفصل بين هذه الامور.

الملا: هناك حكم للمحكمة الدستورية يجب الاعتبار له بأن لا تغل التشريعات يد القضاء في مسألة الامتناع عن النطق بالعقوبة ، وسأقدم تعديلا بخصوص عقوبة الحبس.

وتلا الرويعي تعديلاً على المادة 35 لجعل التحفظات من حق القضاء المستعجل لا الامور الوقتية. ووافق عليها المجلس.

وزير العدل: هذه المادة مرتبطة باجراء معين كأمر على عريضة، والذهاب فيها للقضاء المستعجل كأنه خلق منازعة مع ان الامر ليس منازعة، فيجب ان تراجع المادة قبل اقرار اي تعديل، لانها مرتبطة بامور اخرى.

والغى المجلس المادة 36، والفقرتين الاخيرتين من المادة 35

الغانم: ترفع الجلسة لصلاة الظهر. وتم استئناف الجلسة

وواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن حقوق المؤلف.

الرويعي: هناك تعديل بالغاء المادة 37 لتكون 36 بغلق المنشأة المخالفة لمدة 3 أشهر بقرار مسبب وفي حالة العودة للمخالفة يجوز سحب الترخيص ويجوز التظلم في مدة 60 يوماً.

وتمت الموافقة على التعديل.

الرويعي: هناك تعديل على المادة 41 بان يكون قرار رفض الايداع والاصدار وفق تظلم واذا لم يرد عليه فيكون التظلم مقبولاً.

الغانم: يا اخوان ما في نصاب هناك نواب داخل القاعة ما يبون الجلسة تمشي احنا عارفينهم بس هناك نواب محترمون نبيهم يدخلون.

وتمت الموافقة على التعديل.

وتم التصويت على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مداولة أولى:

حضور: 48، موافق: 46، غير موافق: 2.

وتمت الموافقة على المداولة الأولى.

وتم التصويت على المداولة الثانية:

حضور: 47، موافق: 46، غير موافق: 1.

وتمت الموافقة على قانون حقوق المؤلف ويحال للحكومة.

بيان ومواقف

الرئيس الغانم: هناك بيان صادر من عدد من النواب وسأتلوه.

وتلا الغانم نص بيان مجموعة من النواب حول ورشة البحرين حيث جاء فيه:

لما كانت دولة الكويت -تاريخيا- مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا في فلسطين المحتلة.

وبما أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.

ولما كانت (ورشة المنامة) المزمع عقدها بمشاركة صهيونية، تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته.

ولما كان الموقف الشعبي الكويتي، عبر نخبه السياسية وتجمعاته النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، قد عبرت مرارا وتكرارا، عن رفضها القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

لذا ندعو نحن - الموقعين أدناه - الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم، بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع، ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة.

وزير الخارجية: استمعت الحكومة باهتمام وتود ان تؤكد تمسكها في الثوابت في دعم القضية الفلسطينية ونقبل ما يقبل به الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه. ونأمل من اصدقائنا في الولايات المتحدة ايجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الاساسية المتفقة مع قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمة وخطة السلام العربية.

عبدالكريم الكندري: نحمل الحكومة مسؤولية أي محاولة أو جرنا الى التطبيع مع العدو الصهيوني. نحن دولة صغيرة ولكن سنبقى كبارا بمواقفنا.

وزير الخارجية: الحكومة لن تقبل بالتشكيك بمواقفنا والكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية.

الغانم: مواقف الحكومة الكويتية وعلى نهج سمو الأمير بالتمسك بثوابتنا التاريخية ونشيد بمواقف الكويت اثناء ترؤسها مجلس الأمن.

البابطين: لا أحد يشك بان البيان ضده ونعرف موقف الحكومة التي نطالبها بمقاطعة المؤتمر الذي يشارك فيه العدو الصهيوني.

الفضل: لا يجوز أن يكون شدا وجذبا وقابلا للمساومات مع الحكومة التي معروف موقفها وجهود الحكومة معروفة وهي ثمرة سمو الأمير ونحن دولة مسالمة ومع السلام العادل.

عبدالصمد: البيان معبر حتى عن الحكومة ونحن مع الاستمرار مع المقاطعة. ونحن مع السلام العادل الذي يعيد فلسطين كلها بإذن الله ونحن مع المقاومة وان شاء الله تعود فلسطين كاملة لأهلها قريباً جدا.

الغانم: ذلك وعد غير مكذوب.

أبل: القضية وطنية وواجب علينا التمسك بالقضية الفلسطينية والتطبيع هو طعن بالسيادة الكويتية.

الدلال: هذا البيان معبر وان هذا المؤتمر لن يكون مقبولاً لدى الحكومة والشعب الذي كله يرفض التطبيع وهذا ما رسخه سمو الأمير.

الرومي: نؤكد ونقدر كل التقدير مواقف الدول الصديقة أميركا وأوروبا وغيرها ولكن نطالب بالعدالة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنها حل الدولتين وهذا لم يحدث ولا يمكن ان ننتصر للظالم على المظلوم.

حمدان العازمي: يجب ان يكون الرفض للتطبيع على طول الخط وهذا مطلب الشعب.

الشاهين: فخور بما يحدث من مجلس الأمة من رفض المشاركة في المؤتمر وورشة المنامة وهي جزء من صفقة القرن ويريدون توطين الفلسطينيين في الدول العربية بأموال خليجية.

الدقباسي: المجلس يعبر عن الضمير العربي والاسلامي من رفض التطبيع ونحن نفخر ونسجل بأحرف من نور بهذا الملف.

الدمخي: الكويت عودتنا على مواقف حازمة في مقاطعة الكيان الصهيوني وسمو الأمير معروف موقفه ووزير الخارجية موقفه واضح وهناك عداوة شرعية مع الكيان، وصفقة القرن مرفوضة تماما ونحذر من المشاركة في المؤتمر المشؤوم وسيترتب على المشاركة موقف سنعلن عنه.

عبدالله الكندري: مجلس الأمة يقف خلف سمو الأمير برفض التطبيع وهذا الرفض مشرف ممن لا يخاف الهزيمة ونشد على يد وزارة الخارجية.

دميثير: انا كمواطن عربي ومسلم لا اتوقع ولا اقبل ان تكون القدس عاصمة لاسرائيل، وكفاية يا الأميركان تدليل وتدليع لاسرائيل، ونحن لن نقبل التنازل عن شبر واحد من فلسطين.

العدساني: نفتخر في موقف سمو الأمير وموقف الكويت في السابق والحاضر.

مراقبة الحسابات

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

خورشيد «مقرر»: القانون مهم وخاصة في تضارب مصالح بشأن المراقب المالي والضبطية القضائية. واللجنة عدلت على القانون الحكومي وأبرز التعديلات بشأن الخبرة حيث ستكون لمراقبة الحسابات وليست لمراقبة المالية وكذلك ان تكون مدة القيد 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة فترة الاحتفاظ بالسجلات من 5 سنوات إلى 10 سنوات، واضافة غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف. وعقوبة جديدة لمن يمتنع عن تقديم البيانات حبس لمدة سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار.

الدلال: هذا قانون مهم ويفترض ان يرجع الى اللجنة ويبحث بشكل جدي لانه يتعلق بالساحة المحاسبية لان مهنة المحاسبة مهمة وانا لدي 8 تعديلات. وهناك انشاء شركات مهنية ومشاركة الاجانب وان يكون لهم دور، وهذه المهنة لا ترتبط بشهادة المحاسبة بل بشهادات اخرى مثل المراجعة والتدقيق، ومن يقوم بعملية القيد هم ناس غير متخصصين نريد ان يكون من يقوم بالضبطية والتحقيق اصحاب اختصاص.

أبل: كثير من مدققي الحسابات لهم خبرة ولكن لا يجوز ان يكون المدقق يدقق على شركات منافسة ومهم التقيد بالمعايير الدولية وكل مدقق يعبث بالسجلات الحسابية يجب ان يكون عليه عقوبات مغلظة.

الدلال: المادة الخاصة بالضبطية القضائية ستعرقل العمل ويجب ان يكون المعنيون أصحاب خبرة يجب ان يزيد عدد المختصين من خارج الوزارة.

خليل الصالح: القانون يضيف اضافة ايجابية للعمل المراقبي.

عبدالكريم الكندري: هناك ما يسمى باحتكار للجمعيات المهنية واذا انت حصلت على مجلس الإدارة فهذا يؤثر على الانضمام وهذا ما حدث في مراقبي الحسابات حيث هناك تعسف في قبول أصحاب المهنة في هذه الجمعيات.

خورشيد: الذي تم اثارته من الزملاء نأخذه في الحسبان، في مادة 4 ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في المحاسبة او شهادة معادلة ومراقب الحسابات لا يأخذ موافقة من مجلس الإدارة في ان يكون استشاريا وهناك فصل بين مراقبة الحسابات والاستشارات. فهناك تعارض مصالح وبشأن الضبطية القضائية ما ادري لماذا التخوف من ذلك. فهذه الضبطية القضائية تكون من وزارة التجارة وهناك تحمل لمسؤولية افشاء الاسرار. السلطة الاقوى هي للجمعية العمومية وليس لمجلس الإدارة. نحن قدمنا 20 تعديلا للمشروع الحكومي. الدرجة الرابعة هو ولد العم وهذا تعارض مصالح.

الدلال: قضية الضبطية القضائية مهمة فمن يقوم بذلك العمل ليسوا أصحاب تخصص ونريد أن يكونوا أصحاب اختصاص.

الملا: المادة 13 بشأن الضبطية القضائية والتي تعطي الحق لموظفي وزارة التجارة الاطلاع على مستندات الشركات لأن هناك سرية.

خورشيد: وضعنا عقوبات لمن يفشي الاسرار وهذا ليس جديدا فهو معمول به في البنك المركزي.

وزير التجارة خالد الروضان: نحن نتكلم عن مستندات الشركة فهذا حق لوزارة التجارة ونحن لا نراقب الا جودة العمل المهني وليس الاسرار، بشأن دخول الشخص غير الكويتي فهذا لا يكون لان الشركات المهنية لا تكون الا للكويتيين وهذا وفق قانون الشركات فالتعديل يكون في قانون الشركات وليس هذا القانون، نريد حماية مهنة المحاسبين تغليظ العقوبات لمدققي الحسابات لانهم يراقبون الشركات واحيانا الخطأ يكلف الشركات ملايين الدنانير. هذا القانون أشبع بحثا ومر على كل الادارات المختلفة، اما بشأن جمعية المحاسبين فهي تقع تحت مسؤولية وزير الشؤون.

الملا: ما يقوله الوزير صحيح.

أبل: اذا كان هناك شركة تدقق حسابات لشركتين متنافستين فهل هذا يعتبر تضارب مصالح. فالافضل ان تكشف الشركة عن اسماء من تدقق حساباتهم فالشفافية مطلوبة.

الوزير خالد الروضان: الادلاء بالمعلومات تبقى سرية الا بإذن الشركة المعنية باذن كتابي.

الدقباسي: لسنا بحاجة الى صدور القانون فقط بل نريد تطبيقه والذي يحدث انه لا يتم تفعيل عدد كبير من القوانين. نريد التطبيق مع التشريع.

خورشيد: انا اعد اننا نناقش ما قاله الاخ خليل مع الوزير بعد المداولة الأولى في اللجنة.

وتم التصويت مداولة أولى:

حضور: 54، موافق: 52، غير موافق: 2.

وتمت الموافقة مداولة أولى على قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي جاء لمعالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات ولم يتم الاستيثاق من صحتها وتستخدم في الحصول على منافع مادية او ادبية دون وجه حق.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.

كما وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها احد اهم الروافد الاقتصادية في الكويت.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن اصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الانتاج الفكري الانساني.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس الاثنين في المداولة الأولى بموافقة 46 عضوا ورفض عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض عضو واحد واجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.

