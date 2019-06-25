وطن النهار

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك بالجهود التي يبذلها وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل في دعم المزارعين وفتح ابواب مكتبه لمجلس ادارة الاتحاد كلما طلبنا مقابلته ويستمع لهموم ومشاكل المزارعين، وهو من المساندين والداعمين لمطلبنا في ايصال الديزل المدعوم لمزارع الوفرة والعبدلي بالتعاون مع شركة البترول الوطنية KNPC واليوم قدمنا له عددا من المطالب ووعدنا خيرا ان شاء الله بعد دراستها واصدار قرارات وزارية في شأنها وبعضها كانت له تعليمات مباشرة في شأن حلها جذريا.

وقال الدماك في تصريح للصحافيين عقب لقائه وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل في مكتبه بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري وعدد من قيادات الوزارة ومن جانب الاتحاد حضر اللقاء نائب رئيس الاتحاد حسين بن صامل العجمي وأمين السر محمد صنهات العتيبي وعضو مجلس الادارة محمد فهد المطيري ومدير ادارة العلاقات العامة بالاتحاد احمد حماد الدماك ان مجلس ادارة الاتحاد بين للوزير وقيادات الوزارة ان انقطاع التيار الكهربائي عن المزارع يؤدي الى سلبيات كثيرة قد تتسبب في كوارث وخسائر للمزارعين خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة التي ترتفع احيانا عن الخمسين درجة سيليزية ما يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والمنتجات النباتية، اضافة الى المشاكل التي تعاني منها العمالة الزراعية، وحتى اصحابها وأفراد اسرهم الذين يتواجدون بشكل مستمر خلال العطلة الصيفية.

وأضاف ان اعضاء مجلس الادارة شرحوا للوزير الفاضل خطورة الأمر بسبب كثرة الانقطاع للتيار من شأنها التسبب بخسائر فادحة لأي مزارع، خاصة في المحاصيل الموسمية التي تكلف المزارعين الكثير من المال والجهد، مشيرا الى ان من اهم اسباب تواصلنا مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء للمطالبة بتقوية التيار الكهربائي في مزارع الوفرة والعبدلي ولقد وجدنا تفهما كبيرا من قبل الوزير الفاضل ووكيل الوزارة الذين ابدوا تفهما لمطالب مجلس ادارة الاتحاد ووعدونا بحل مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الزراعية.

