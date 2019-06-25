وطن النهار

أقامت مبرة ابراهيم طاهر البغلي تحت رعاية وكيلة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، امس الاول بفندق كراون بلازا، حفل تكريم الارامل وابنائهم الفائزين بجائزة البغلي للابن البار، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأرامل.

وقال رئيس المبرة ابراهيم البغلي، ان المبرة تعتبر من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه او ولي امره او احد اقاربه او يقوم ببر مجتمعه ووطنه، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة اهداف تعود بالنفع على كل اطياف المجتمع الكويتي.

واضاف في كلمة القاها بالانابة عنه نجله رائد ابراهيم البغلي: «لقد اخذنا على عاتقنا تكريم الفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار منذ عام ????م وحتى عام ???? من الذين بروا بأمهاتهم الأرامل، وذلك من خلال فعاليات هذا الحفل الذي تنظمه اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار للعام السابع على التوالي، عرفاناً بالدور الانساني والحيوي والمهم الذي تؤديه امهاتنا وأخواتنا الأرامل في تربية وتنشأة الأجيال التربية الصالحة وتغرس في نفوسهم التعاليم الاسلامية السمحة والقيم الانسانية المجتمعية الأصيلة».

وتابع: «يحق لنا ان نسجل بكل فخر واعتزاز تقديرنا للانجازات التي حققها الأبناء والأحفاد لكي تظل مسيرة العمل الاجتماعي تسير على الخطى والركائز التي تم ترسيخها في هذا البلد المعطاء وتدعو الى الارتياح والاطمئنان».

من جانبها، قالت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري: «يسعدني اليوم ان اشارك معكم بالاحتفال الخاص باليوم العالمي للارامل احد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، ايماناً منها بأهمية دور المرأة وحقوقها ومكانتها، وعرفاناً للمرأة الأرملة التي تقوم بدور مضاعف وجهود من اجل تحقيق الاستقرار و النجاح لأسرتها».

واضافت: «لقد اعتنى ديننا الاسلامي بشؤون الضعفاء والمحتاجين وأولاهم المزيد من الاهتمام والرعاية جبراً لضعفهم واصلاحاً لشأنهم، مشيرة الى ان المبرة تستشعر القيم العظيمة لتنطلق منها للقيام بدورها كمؤسسة مجتمع مدني».

وتابعت: ان «المبرة تسعى لتخفيف وقع الفاجعة على الأرامل ودفع اسرهم للاستقرار ومساعدتهم على التكيف مع اوضاعهم وهي قيمة تستحق ان نبادر اليها ونتسابق فيها جميعا لكي نظفر بأجرها».

واكدت حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على المشاركة مع جمعيات النفع العام ذات الهدف والتي تعد شريكاً حقيقياً في التنمية من خلال مشاريعها وانجازاتها المتعددة في مجالات المرأة والأسرة وغيرها من المجالات الاجتماعية الأخرى، فضلا عن حرصها في دعم قضايا المرأة ومنها فئة الأرامل والتي اهتم بها قانون المساعدات الاجتماعية الذي يكفل لهذه الفئة الحق الكامل بالحصول على المساعدة الاجتماعية وذلك لضمان العيش الكريم لها ولتمكينها من قيادة اسرتها وتحقيق العيش الكريم لها، حيث بلغ عدد الارامل (1087) وبلغ عدد اجمالي المساعدات (378 الفا و785 دينارا) لسنة 2019.

في جانب آخر، اكدت الهاجري في تصريح للصحافيين، ان الشؤون لديها الكثير من الاولويات التي تهتم بها من خلال قطاعاتها ومنها قطاع التعاون حول التركيز على اجراء الانتخابات بكل الجمعيات التعاونية، كما ان قطاع التنمية الاجتماعية لديه خطة عمل لفصل الصيف وتشغيل الطلبة وتفعيل مراكز تنمية المجتمع بالأنشطة خلال اجازة الصيف، فضلا عن العمل على ميكنة خدمات الرعاية الاسرية وخدمات قطاع التعاون، حيث بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية، ناهيك عن الكثير من الانشطة في قطاع الرعاية الاجتماعية للأطفال في ادارة الحضانة العائلية والمسنين.

وفيما يتعلق بصالات المناسبات، قالت: «مع اقرار الميزانية 2019/2020 سوف نستمر في سحب الصالات واعادة تأهيلها وجارٍ تهيئة صالتين لاستقبال المواطنين ونأمل افتتاحهم قريباً».

وحول مجمع ادارة الأحداث، اكدت ان الوزارة تتابع مع وزارة الأشغال، حيث تم تشكيل فريق من الوزارتين لمتابعة عملية الانتهاء من البناء، مشيرة الى انجاز ما يزيد عن الـ47 %.

وعن درجات بالاختيار، ذكرت ان الانتهاء منها قريباً، فيما اشارت الى ان الوزارة في طور الاعلان عن حصيلة جمع التبرعات لشهر رمضان، وذلك فور الانتهاء من استلام جميع التقارير من الجمعيات الخيرية ضمن المدة الممنوحة لاعداد التقارير المحددة بـ30 يوما.

بدورها، اكدت الاعلامية سهام القبندي ان هناك 6 مشاكل ومعوقات تواجه الارملة ومنها نظرة الناس والمجتمع لها بالضعف وانها لاتستطيع القيام بمواجهة الحياة بمفردها، مشيرة الى انها تعاني من تخليص اجراءات الاوراق الرسمية في المصالح الحكومية.

من ناحيتها، القت د. عايشة العتال كلمة الابناء البارين بأمهاتهم الارامل، معربة فيها عن شكرها لرئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم البغلي على اهتمامه ورعايته بالأرامل.

