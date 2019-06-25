وطن النهار

الحكم البات هو الحكم الذي بت في النزاع وقد استنفد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية وبموجبه استقرت المراكز القانونية لأطرافه ويعد عنوانا للحقيقة، وهناك فرق بين الحكم النهائي والحكم البات، فالحكم النهائي هو الذي استنفد طريق الطعن بالاستئناف سواء حكمت به محكمة الاستئناف او انقضى ميعاد الطعن فيه بالاستئناف، اما الحكم البات فإنه الحكم الذي استنفد طريق الطعن بالتمييز.

ومن الحالات التي يصبح فيها الحكم باتا اذا استنفد الحكم جميع طرق الطعن الممكنة، العادية وغير العادية، واذا فات موعد تقديم الطعن غير العادي مع علمه بذلك.

ويمكننا ان نستنبط اهمية التمييز بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة لتكون كما يلي فيما يتعلق بقوة الأمر المقضي، فهي لا تلحق غير الأحكام الباتة ويترتب على ذلك ان الأحكام الباتة وحدها هي التي تعتبر سابقة في العود، وهي التي يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية، ومن حيث سقوط الدعوى الجنائية لا تسقط إلا بالحكم البات دون غيره.

عيده طريف علي الشمري

قسم القانون كلية الدراسات التجارية