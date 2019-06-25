وطن النهار

وقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح مضف المضف ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي صباح أمس بروتوكول تعاون للربط الالكتروني بين البنك والهيئة.

وقالت الناطق باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحافي أعقب التوقيع : إن «الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتيسير تبادل المعلومات والتمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة لكل منهما، وعلى نحو يضمن الانسيابية والسلاسة في العمل، ويكفل تدفق المعلومات بسرعة ومن دون تعقيدات»، مضيفة ان الخطوة تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من خدماته ومنح ذوي العلاقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

واعتبرت «الاتفاق خطوة جديدة ومهمة على طريق استكمال منظومة الربط الالكتروني بين البنك من جهة والوزارات والادارات والجهات الحكومية من جهة أخرى».

وأكدت الخشتي أن بنك الائتمان يضع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس سلم أولوياته، ويسعى جاهدا إلى تلبية احتياجاتهم من القروض العقارية والاجتماعية، لافتة إلى أن التعديلات التي أدخلت على القوانين واللوائح المنظمة لحق أبناء هذه الفئة في الحصول على الرعاية اللازمة تعكس هذه المكانة المهمة والمميزة التي تتبوأها هذه الشريحة، مشيرة إلى أن البنك كان قد نظم في وقت سابق دورة تدريبية لعدد من موظفيه لتعلم لغة الإشارة واتقانها، وذلك لتعزيز التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير التعامل معهم لدى مراجعتهم، ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ومن دون أي عناء.

ولفتت الخشتي في الختام إلى أن كل هذه الجهود تأتي ترجمة صادقة لتوجهات وتوجيهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية ووضع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص الدورة المستندية وتسهيل جميع الخدمات والمصالح والمعاملات للمواطنين وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.

