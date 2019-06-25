وطن النهار

نفذ عشرات الراسبين في وظيفة مدير مساعد للمرحلة الثانوية، صباح أمس اعتصاما في ديوان عام الوزارة احتجاجا على أسئلة الاختبارات الالكترونية، واصفينها بالتعجيزية والمبهمة وتضمنت كثيراً من الأخطاء اللغوية.

وأكد المعتصمون في الاعتصام الرابع التي تشهدها التربية خلال الشهر الحالي على خلفية الاختبارات الالكترونية، أن هناك 70 مرشحاً تقدموا لهذه الاختبارات ولم ينجح فيه سوى اثنين فقط، مشيرين إلى عدم توفر أي مذكرة أو مرجع لديهم وإنما إجتهادات شخصية فقط .

وسجلوا عشرات التظلمات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام تضمنت شرحاً لأجواء الاختبار الذين اعتبروه لا يمت للمهام الوظيفية في وظيفة مدير مساعد بأي صلة، مشددين على ضرورة إعادة الاختبار للمجموعة كاملة وقبول تظلماتهم على هذا النحو.

وقالوا إن وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وعد بمقابلتهم بعد يومين لتكون النتائج إيجابية للمقابلة، فيما كشف مصدر تربوي أن تعليمات لدى إدارة التنسيق بقبول جميع التظلمات التي تقدم من الراسبين في اختبارات الوظائف الإشرافية، ليتم النظر فيها بشكل فردي كل حالة على حدة، مؤكدا أنه لا إعادة للاختبارات بشكل جماعي ولا حلول للذين لم يحالفهم الحظ في النجاح.

وذكر المصدر أنه تم ترشيح معلمات رياض الاطفال ذوي الخبرة ما بين 17- 26 سنة للوظائف الاشرافية، بيد أنه عند الاختبار لم يتم اجتياز اي منهن لذات الأسباب.

الجدير بالذكر أن التظلمات شملت احتجاج المتقدمين على أن الأسئلة مبهمة وغير مباشرة، ويشوبها أخطاء إملائية كثيرة، ومكررة بصياغة مختلفة، وأغلبها إدارية ولاتتعلق بمجالنا، ليس لدينا منهج نعتمد عليه بالدراسة وكان اعتمادنا في الدراسة على روابط تبعث لنا على الواتس اب وهي عبارة عن دورات تدريبية من تقديم الموجهات الفنيات وكل منطقة تعليمية مختلفة عن الأخرى في التوجيه الفني، وبعضها غير مفهومة الصياغة، فضلا عن التكتم على موعد الإختبار وعدم إبلاغنا بمدة كافية، ولايوجد عدالة في مواعيد الاختبار حيث يفترض أن يكون الاختبار في يوم واحد لكل المناطق التعليمية وعدم اعطاء فرصة لتناقل أسئلة الاختبار بين المعلمات فيستفيد البعض على حساب البعض الآخر.

