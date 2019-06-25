وطن النهار

أقام فريق بصمة الخير التطوعي حملة «سلم وابتسم لزيارة المستفيات» وقام فريق بصمة الخير التطوعي، بزيارة مركز البحر للعيون في منطقة الصباح الطبية برعاية وبحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم إبراهيم طاهر البغلي ورئيسة فريق بصمة الخير التطوعية هدى فاروق وعضو الفريق م. جمال الشريفي والسيدة نادية الشطي رئيس الفرق التطوعية بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وجميع اعضاء فريق بصمة الخير التطوعية وفريق ابناء الخليج وفريق انظموا لتحدي ووبحضور بعض الفرق التطوعية المتمة في مجال الصحة وكذلك عدد من وزارة الصحة والفرق التطوعية المنجزة.

لزيارة المرضى في مركز البحر للعيون والاطمئنان على صحتهم وتكريم بعض الشخصيات التي اسهمت بدور تطوعي فعال في المجتمع.

وثمن البغلي دور اعضاء فريق بصمة الخير التطوعية ومجموعة من الداعمين الدائمين.

أكد رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي العم ابراهيم البغلي ان مبادرة فريق بصمة الخير التطوعية في زيارة المستشفيات يعبر عن منطلق الشراكة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتنمية مستدامة وتحقيق.

وثمن البغلي دور اعضاء فريق بصمة الخير التطوعية ومجموعة من الداعمين الدائمين.

وأوضح البغلي ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين مؤمنة ايماناً كاملاً بالعمل التطوعي وما يقوم به فريق العمل التطوعي في مساعدة المحتاجين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الاعمال الانسانية

مشيرا الى ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين داعم رئيسي وفعال لتشيجيع ابناء الوطن في الخوض بالعمل التطوعي وذلك لاهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع

وأكد البغلي على اهتمام الجمعية بالعمل التطوعي اقامت الجمعية يوم العمل تطوعي كل سنة بالتسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بادارة مراكز خدمة المواطن وانتشار الفرق التطوعية في مراكز خدمة المواطن بجميع محافظات الكويت وذلك من اجل مساعدة كبار السن في انجاز معاملتهم في تلك المراكز.

واعتبر البغلي أن المبادرات الايجابية التي يقوم بها فريق العمل التطوعي وجمعيات النفع العام تعتبر من المقومات الرئيسية للنظام التطوعي بالكويت في التعاون بالعمل على تحقيق الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتطوع. واشاد البغلي بالتنظيم الرائع في الذي قام به فريق بصمة الخير التطوعي وعلى راسهم رئيسة فريق بصمة الخير التطوعي هدى فاروق والمهندس جمال الشريفي وجميع اعضاء الفريق.

ومن جهتها، أثنت رئيسة فريق بصمة الخير التطوعي الاستاذة هدى فاروق على الدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وعلى راسهم رئيس مجلس ادارة الجمعية العم ابراهيم طاهر البغلي وجميع العاملين بالجمعية في مجال المسئولية الاجتماعية، والذي جعله في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في ترسيخ مفهوم جديد للمسؤولية الاجتماعية والعمل الاجتماعي المشترك، متمنية للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين المزيد من التوفيق والنجاح.

وأوضحت فاروق ان تكريم العم ابراهيم البغلي جاء لدعمه المتواصل للفرق التطوعية وتشجيعهم وتحفيزهم على العطاء ولمشاركة فريق بصمة الخير التطوعية في الكثير من الفعاليات والمبادرات والملتقيات والورش التدريبية التي تقيمها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين .

وأكدت فاروق ان الفريق اجتمع على حب الوطن وحب الخير، وشكرت داعمي الفريق وعلى رأسهم العم ابراهيم البغلي وم. جمال الشريفي ومسؤولي وزارة الصحة وبالأخص جميع العاملين في مركز البحر للعيون على حسن الاستقبال والتنظيم وكل من شاركنا ودعمنا.

