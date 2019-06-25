وطن النهار

يُعرَّف كبار السن عادةً بأنَّهم الأشخاص الذين يبلغ عمرهم الزمني 65 عاماً أو أكثر، حيث يُشار إلى الذين تتراوح أعمارهم بين 65-74 عاماً منهم باسم «الجيل الأول من كبار السن» وإلى أولئك الذين تتجاوز أعمارهم الـ 75 عاماً باسم «الجيل الثاني من كبار السن». سنتحدث بشكلٍ عام عن الأشخاص الذين يكبروننا بعددٍ كبيرٍ من السنوات وكيف أنَّنا عندما نقضي معهم بعضاً من الوقت فإنَّنا سنتعلم عنهم ومنهم.

أنا أحب كبار السن لأنَّني أعتقد أنَّهم من ألطف الأشخاص على وجه الارض، وفي كل مرةٍ تجلس معهم فيها فإنَّهم يسحرونك، ويسلُّونك، ويعلمونك. ومن خلال خبرتي في التعامل مع كبار السن،

يكون كبار السن عادةً أبطئ من الشباب، فهم يتحركون ببطء، ويفكرون ببطء، ويتحدثون ببطء، كما أنَّ قدرتهم على نقل أفكارهم إلى أفعالٍ وكلمات تستغرق وقتاً أطول. إذاً فلماذا تضيع وقتك الثمين والمليء بالأشغال معهم؟ لأنَّك عندما تنتظر الشخص الكبير في السن ليقول ما يريد قوله فإنَّك تتعلم فن الصبر الذي يفتقر إليه العديد من الأشخاص. ولكنَّنا نعيش في عالمٍ متسارع نتوقع فيه الإجابة عن سؤالنا بضغطة زر، ونتوقع الحصول على الطعام خلال المدة التي يستغرقها تسخينه في المايكروويف فقط، وبالرغم من ذلك نقف إلى جانبه بتململٍ مراقبين العد التنازلي ومتسائلين لماذا استغرق الطعام كل هذا الوقت. إنَّ هذا هو السبب الذي يجعل حاجتنا إلى الصبر ملحةٌ في هذه الأيام. يجب علينا أن نتعلم كيف نقف لنستمتع برائحة الأزهار. نحن في حاجةٍ أيضاً إلى اكتشاف فن التواصل الهادف الذي يفتقر إليه العديدون منا. إنَّ ضالتنا هذه موجودةٌ عند كبار السن، فهم صبورون بشكلٍ دائم، ومن النادر أن تراهم مستعجلين، على الرغم من أنَّهم يشعرون عندما يكون الآخرون كذلك. ولكنَّ التحدي يكمن في أن تكون راغباً بصدق في الجلوس معهم، والتحدث إليهم، وإشعارهم بأنَّهم محبوبون. رغم كل ذلك يتحمل كبار السن فظاظة الأجيال الشابة بكل صبرٍ وأدب، إنَّهم مثالٌ يحتذى بكل تأكيد.

ما كان لكبار السن أن يصلوا إلى هذا العمر من دون أن يواجهوا بعض القصص المثيرة في حياتهم، نحن ندفع مبالغ طائلةً من المال لنشاهد أفلاماً تروي قصصاً ليست أفضل من تلك المغامرات الواقعية التي مرَّ بها كبار السن.

فقط اطلب من أحد كبار السن أن يحدثك عن طفولته، واجلس واستمتع بأجمل القصص الواقعية التي لم تسمع بمثلها من قبل.

مساعدتهم على العيش فترة أطول: لقد أثبتت الدراسات أنَّ الضحك يخفف الضغط وأنَّ الابتعاد عن الشعور بالضغط يُطيل العمر، ليس ثمَّة ما يُدخل السرور إلى القلب مثل رؤية امرأةٍ كبيرةٍ في السن وهي تضحك.

عندما يقضي كبار السن كل وقتهم مع كبار سنٍّ مثلهم، أو الأسوأ من ذلك عندما يقضون وقتهم وحيدين من دون أن يزورهم أحد، فإنَّ عقولهم ستتوقف عن العمل، لذلك من المهم جداً أن تُحفَّز أذهانهم. فالزيارات المنتظمة والحديث معهم بشكلٍ دائم يجعلهم يتذكرون الأشياء، ويجعلهم قادرين على تحليل الأحداث، ويساعدهم على البقاء متيقظين وبالتالي العيش مدةً أطول. ومثلما أنَّ العضلة التي لا تُستخدم تضمر، فإنَّ العقول التي لا تُستخدم تتوقف أيضاً. فقضاء مزيدٍ من الوقت معهم يجعلهم يستخدمون عقولهم بشكلٍ أكبر واستخدامهم لعقولهم بشكلٍ أكبر يجعلهم يعيشون لمدةٍ أطول وعندما يعيشون لمدةٍ أطول فإنَّك ستكون قادراً على قضاء مزيد من الوقت معهم. هل فهمت ما هي الفكرة؟

جميعاً يعيش في وسط مجمتعي إنساني تخلله الكثير من العلاقات الإنسانية سواء في المحيط الأسري الصداقة بيئة العمل وغيرها .... فإن ذلك يعني بأننا لا غنى عن تلك العلاقات فطبيعة الإنساني هو اجتماعي بطبعه وسلوكه فإنه لايستطيع ان يعيش بمعزل عن الآخرين .

عبارة «كما تدين تدان» كثيراً ما نسمعها ونتداولها بيننا ولكن لا نشعر بها إلا إذا وقعت علينا وأثرت في حياتنا فهناك الكثير لايشعر بأثرها ومنهم من يتجاهلها.

ومن هنا اذكر بعض المواقف التي مرت في حياتي العملية كوني أخصائي اجتماعي عملت في فئة كبار السن ومن واقع عملي شاهدت وعشت قصص ومواقف مؤثرة جداً يجب الوقوف عندها كي نستفيد نحن ويستفيد أبنائنا من تلك المواقف التي تخص علاقة كبير السن بأبنائه هناك من أولياء الأمور جافين في علاقتهم ومشاعرهم تجاه أبنائهم وهذا ينعكس على قوة العلاقة بينهم فمنهم من يكبت مشاعر الكراهية والبغض في قلبه قد لا يظهرها بشكل مباشر والآخر يعبر عنها بسلوك سلبي انتقامي تجاه الوالدين وهذا بطبيعة الحال سيخلق حالة من الصراع النفسي لدى الابناء فعندما يكبر أحد الوالدين يتجه بعض الابناء للإنتقام ورد الدين من خلال تصرفاتهم وعلاقتهم بشكل مباشر أو غير مباشر فهناك من يعتمد بوضع كبير السن في غرفة معزولة بالمنزل أو الإهمال في النظافة الشخصية او المأكل أو الجانب الصحي وغيرها من الأمثلة لذلك يجب علينا كأولياء أمور أن نبني علاقات صحيحة إيجابية أساسها الحب والعطف والأهتمام والإيثار مع أبنائنا وأقاربنا كذلك حتى يكون لنا رصيد كبير من العلاقات الإنسانية الإيجابية لكي تكون لنا عوناً في مرحلة الشيخوخة حتى نجعل جملة «كما تدين تدان» جملة صحية وإيجابية وذات مغزى طيب تعبر عن الخير والتسامح والإيثار والعلاقات الإنسانية الصحيحة وكذلك تعبر عن التواصل بين الأجيال .

لذلك علينا بناء علاقات طيبة مع أبنائنا واقاربنا لكي نحقق الأمان الاجتماعي وبيئة اجتماعية وأسرية طيبة.

مدير إدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية وأمين سر الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين