وطن النهار

من خلال عملنا كناشطين ومهتمين في مجال عمل الأفراد والمؤسسات التي تشكل أركان المجتمع المدني، ومنذ عام 2007م تسعى اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج الشراكة الاجتماعية مع مختلف الشرائح والأطياف من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وأخذنا على عاتقنا تعزيز فضيلة البر بجميع أنواعه وأشكاله، وتعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن في المجتمع، لذا تم تنفيذ وتوجيه عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن من خلال هذا المشروع التطوعي .

ومن هنا جاء اهتمام راعي الجائزة العم إبراهيم البغلي بأهمية تنفيذ مشروع جائزة البغلي للابن البار والذي يعتبر من المشاريع التوعوية والإعلامية والدينية الرائدة في دولة الكويت نعمل من خلاله على نشر الوعي المجتمعي بقضايا بر الوالدين ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن والعمل على تقوية ترابط المجتمع الكويتي، وتحقيق مبدأ الشراكة الاجتماعية لخدمة جميع شرائح وفئات المجتمع في دولة الكويت.

ويتم العمل من خلال أنشطة وفعاليات الجائزة على توعية المجتمع بأهمية تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن، وتعزيز السلوك الايجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وأقربائهم من كبار السن بدرجة تسهم في دمجهم وتعزيز دورهم في المجتمع لتحقيق عدة أهداف منها: تشجيع الأبناء على بر والديهم وكبار السن وتفعيل دورالوالدين وكبار السن ودمجهم في المجتمع وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن.

وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وكبار السن والاستفادة من الفائزين بمسابقات الجائزة كمصدر للتوعية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن، ورد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبارالسن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

وبناء على ذلك يسعدنا مشاركتكم في صفحة أمي وأبوي تاج راسي سواء مقالات أو صور أو شعر يتحدث عن بر الوالدين وكبار السن.

ومن يرغب في المشاركة في الصفحة من مواضيع تهم وتخدم بر الوالدين وكبار السن التواصل مع مشرف الصفحة خليل الخالدي: 99679770 أو الحضور شخصيا في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، ويمكن المشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghawardli.ocom

Twitter : albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

أهلاً بالجميع

