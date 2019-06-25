أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار ابها وأودى بحياة شخص واصابة اخرين مشيرا سموه الى أن هذا العمل الإرهابي يمثل اعتداء صارخا على المملكة العربية السعودية وعلى مواطنيها والمقيمين على ارضها وانتهاكا للاعراف الدولية وتهديدا لاستقرار المنطقة وامنها، مؤكدا سموه وقوف الكويت الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية امنها واستقرارها سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحية هذا العمل الآثم بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار ابها والذي اودى بحياة شخص واصابة اخرين راجيا سموه لضحية هذا العمل الاثم المغفرة والرحمة ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.

من جانب آخر، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد المصدر أن هذا العمل «الإرهابي» الذي استهدف مطارا مدنيا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشدد على وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ومتضرعا إلى الباري عز وجل بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

