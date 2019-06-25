أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس الشيخ د. إبراهيم الدعيج الصباح.

الكويت هنأت

رئيس موريتانيا

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد ولد الغزواني الرئيس المنتخب للجمهورية الاسلامية الموريتانية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللعلاقات الطيبة بين الكويت والجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة المزيد من التطور والنماء. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

