أول النهار

لندن - «كونا»: أصدرت مجلة (فيرست) البريطانية عددا خاصا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ120 لإبرام معاهدة الصداقة بين المملكة المتحدة والكويت.

وتضمن العدد الذي صدر هذا الأسبوع تصريحات حصرية لعدد من كبار المسؤولين البريطانيين تتقدمهم ملكة البلاد إليزابيث الثانية التي بعثت بتهانيها الخالصة للكويت قيادة وشعبا بهذه المناسبة، كما تضمن تصريحات لوزير الخارجية جيريمي هانت ووزير التجارة الدولية ليام فوكس ورئيسي الوزراء الأسبقين جون ميجور وتوني بلير إضافة إلى المستشار العسكري البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللواء جون لوريمر. واشاد جيريمي هانت في تصريحه بمستوى العلاقات بين بريطانيا والكويت في جميع المجالات ولاسيما على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وشدد على رغبة بلاده في مساعدة الكويت في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة (2035) معربا عن تطلعه لتعاون الجانبين في قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والبنى التحتية والأمن السيبراني، مشيدا من جهة أخرى بالدور البناء والإيجابي الذي لعبته الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي معتبرا ان القيم والمصالح المشتركة سمحتا للكويت وبريطانيا بالسعي نحو تحقيق نفس الأهداف ومن ضمنها الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

من جانبه قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس ان الاحتفال بذكرى توقيع معاهدة الصداقة ليس مناسبة لتخليد ما تم انجازه خلال الـ120 سنة الماضية فقط وإنما هو فرصة لإكمال مسار هذه العلاقات المتميزة ونقلها الى مستويات ارحب في المستقبل.

واكد فوكس ان لدى البلدين رغبة مشتركة في الاستمرار في تعزيز تعاونهما الأمني والدفاعي والثقافي وايضا في مجال الامن السيبراني، مضيفا ان الكويت تواصل لعب دور استثماري رائد في بريطانيا مشيرا الى ان الصادرات البريطانية للكويت ارتفعت بين سبتمبر 2017 وسبتمبر الماضي بنسبة 17?9 في المئة لتبلغ 2?5 مليار جنيه إسترليني (3?18 مليارات دولار).

واوضح ان مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والذي أنشئ عام 1953 يملك محفظة عقارية في بريطانيا تقدر قيمتها بحوالي 35 مليار جنيه (44?5 مليار دولار)، معتبرا ان هذا الحجم من الاستثمارات يسهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة ويسهم في خلق فرص عمل لشباب البلدين متوقعا ان تشهد الكويت نموا كبيرا في السنوات المقبلة وخاصة في قطاعات الصحة والطاقة المستدامة والبنى التحتية والتعليم.

وجدد فوكس استعداد بلاده والتزامها بمساعدة الكويت بخبرة شركاتها في تحقيق النمو الذي تتطلع اليه عبر خطة (2035) معتبرا ان « التجارة ليست هدفا نهائيا في حد ذاته وإنما وسيلة لتعزيز العلاقات على كل المستويات وبما يحقق الرخاء والازدهار لشعبي البلدين».

بدوره اكد رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور ان الكويت واحدة من اقدم حلفاء بريطانيا وتربطهما علاقات تعززت عبر التجارة والأهداف المشتركة وأيضا عبر الروابط الخاصة.

وأعرب ميجور عن سعادته البالغة باحتفال البلدين بمرور 120 عاما على توقيعهما معاهدة الصداقة، مؤكدا تطلعه الخاص وتطلع بلاده لتوثيق اواصر الصداقة اكثر مع الكويت خلال الأعوام المقبلة.

وفي هذا السياق اشاد خليفته رئيس الوزراء توني بلير بمتانة العلاقات السياسية بين لندن والكويت منذ أيام حكم الشيخ مبارك الكبير الى قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال بلير ان الاحتفال بـ 120 عاما على معاهدة الصداقة يستوجب الوقوف عند الأسس التي بنيت عليها وعلى رأسها العلاقات الأمنية وما حققته عبر محطات كبرى في التاريخ الحديث لأمن الكويت وبريطانيا والمنطقة ككل، مؤكدا ان البلدين يواصلان معا البحث عن سبل تعزيز علاقاتهما والعمل على مسايرة التحولات التي يشهدها العالم ولا سيما في المجال الاقتصادي.

