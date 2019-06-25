الأولى

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية نحو دعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون. جاء ذلك في مداخلة للخالد خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة امس بعد أن تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانا طارئا لنواب المجلس حول المشاركة في ورشة البحرين التي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الحالي بمشاركة صهيونية.

وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به، وأعرب عن الأمل في أن يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية. ورفض الخالد التشكيك بمواقف الحكومة قائلا أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك، مشددا على أن الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية.

وكان نواب دعوا الحكومة إلى مقاطعة أعمال ورشة البحرين وقالوا في بيان طارئ تلاه الغانم: ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع.

وأضافوا نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة. وذكروا أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية. واعتبروا أن ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته. وأشاروا إلى الموقف الشعبي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا هو الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.