الأولى

أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه استجوابا الى وزير المالية نايف الحجرف، وسط توقعات برلمانية بان يكون مصيره التأجيل الى دور الانعقاد المقبل.

وشهد الأمس حوارات مطولة بين هايف والوزيرالحجرف في قاعة عبدالله السالم، فضلا عما دار في اجتماع اللجنة المالية بشأن إلغاء فوائد نظام الاستبدال وتغيير النظام بخيارات اخرى. (طالع ص 05-04)

واكد الوزير أن مؤسسة التأمينات حريصة على النظر في كل مقترح نيابي يتعلق بالاستبدال مع ضرورة مراعاة كلفته وعدد المستفيدين منه ومدى تأثيره على ديمومة صناديق المؤسسة والقيام بدورها في الحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين. وقال في تصريح بعد الاجتماع إن اللجنة هي المكان الصحيح لمناقشة كل الاقتراحات المقدمة من النواب، مبينا أنه تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأن هذه المقترحات إلى مجلس الأمة بداية دور الانعقاد المقبل. وحول ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن تصريحات نيابية عن اسقاط فوائد قروض المتقاعدين قال الحجرف أؤكد أن هذا التصريح لم يصدر من الحكومة سواء الوزير المعني وهو وزير المالية أو مؤسسة التأمينات لأننا لا نملك اسقاط هذه المبالغ.

وأضاف لن أفرط بأموال مؤسسة التأمينات وأموال المتقاعدين لأنها ليست مجالا للأخذ والجذب منوها بحرص نواب مجلس الأمة واللجنة المالية البرلمانية على هذه المؤسسة.

وزاد: قدمت مقترحات نيابية تطالب بإلغاء ما اسمته فائدة ونحن في مؤسسة التأمينات نسميها تكلفة عوائد الاستثمار إضافة إلى إيجاد نظام للاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقترحات أخرى بتخفيض النسب من 6 % إلى 3 % وأن تكون هناك نسب مرتبطة كمصاريف إدارية

وأكد أن كل المقترحات مقدرة ومعتبرة وستتم مناقشتها في المكان الصحيح وهي اللجنة المالية.