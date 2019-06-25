الأولى

اصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس قرارا بتعديل بنود لائحة العلاج في الخارج بما يضمن ان يقدم لمستحقيه.

وقالت الوزارة في بيان لها ان اللائحة الجديدة حددت الحالات التي يوفد فيها المواطنون للعلاج، والتي من بينها الاصابة بالسرطان والحالات الحرجة والجراحات المستعصية، وغير المستعصية للكبار والأطفال الذين تقرر اللجنة الطبية العليا استحقاقهم السفر لعدم توافر علاجهم بمستشفيات ومراكز الوزارة.

وأفادت بأن تقديم طلب العلاج يتم بواسطة المريض في المستشفى التابع له او الذي يعالج فيه على ان تتم احالته الى اللجنة التخصصية لبحث حالته التي لها ان توصي باستكمال الخطة العلاجية داخل الكويت او بعرضه على اللجنة العليا للعلاج للبت في مدى احقيته السفر. وذكرت ان اللائحة الجديدة استحدثت لجنة لترتيب مواعيد الاستشاريين الزوار، كما تضمنت عددا من الأحكام الخاصة باجراءات تقديم طلب العلاج بالخارج وترتيب اجراءات سفر المرضى ومرافقيهم والمخصصات المالية وفترة العلاج وتمديدها. وقالت انه تم استحداث مادة خاصة بصلاحيات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج وباجراءات علاج الطلبة المبتعثين للدراسة على نفقة الدولة على ان يتم العمل بتلك اللائحة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وأوضحت ان كل قرار او نص يتعارض مع احكام اللائحة الجديدة يعتبر ملغيا، مبينة ان هدف اصدار اللائحة هو تنظيم سير العمل والمحافظة على حقوق المرضى و تخفيف العبء عن مختلف المستشفيات.