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دعا الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل الطلبة المستبعدين من خطة البعثات الداخلية إلى مراجعة الأمانة العامة للمجلس خلال الاسبوع الحالي لتعبئة الاستمارة الخاصة بإعادة النظر في طلبات الالتحاق.

وقال في تصريح صحافي امس إن الوزارة ستنظر في كل الطلبات التي ستقدم لتحقيق رغبات الطلبة أو توفير بدائل وخيارات أخرى لتأمين قبولهم في البعثات الداخلية وفق التخصصات التي يرغبون بها.

وأكد للطلبة وأولياء الأمور أنه ستتم اعادة النظر في كل طلبات الالتحاق بعناية لضمان قبولهم في البعثات الداخلية واستكمال مسيرتهم التعليمية.

