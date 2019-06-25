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عواصم - الوكالات: دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والامارات العربية المتحدة والسعودية الى «حلول دبلوماسية» لخفض التصعيد مع ايران، بحسب بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية امس. وأفاد البيان الصادر عن الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن «ندعو ايران الى التوقف عن اي خطوات اخرى تهدد الاستقرار الاقليمي، ونحض على التوصل الى حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر» معبرا عن «القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة».

في غضون ذلك اعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية عن بناء تحالف باسم «برنامج الحارس» يعتمد على «مراقبة وتصوير الايرانيين الذين يريدون الخروج والاعتداء على السفن والقول فيما بعد لم نقم بذلك». وتابع المسؤول الأميركي «لا اعتقد ان ضبط النفس الأميركي سيستمر الى ما لا نهاية اذا واصل الايرانيون تصرفهم الاستفزازي».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس قرارا بفرض «عقوبات مشددة» على ايران.

وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي ان الولايات المتحدة لن تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي، لكنه في ذات الوقت قال ان بلاده لا تسعى للحرب.

من جهة ثانية قال ترامب في تغريدة، ان حماية الممرات الملاحية في الخليج ليست اولوية بالنسبة اليه. وكتب «لسنا حتى بحاجة الى ان نكون هناك طالما ان الولايات المتحدة هي حالياً اول منتج للطاقة في العالم!» وتساءل ترامب «لماذا نحمي هذه الطرق البحرية (منذ سنوات طويلة) لحساب دول اخرى من دون الحصول على اي تعويض؟ على كل هذه الدول ان تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائما خطراً».