مال وأعمال

كشفت احدث الأرقام الصادرة عن اداء القطاع الصناعي ان اجمالي الاستثمار في القطاع الصناعي بلغ 5.2 مليارات دينار، واحتل قطاع فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بـ42.5 %.

ووفق الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة فان القيمة المضافة للمنشآت الصناعية قد بلغت 1.9 مليار دينار، وأعلى قيمة مضافة حققها قطاع فحم الكوك والمنتجات البترولية من بين القطاعات الصناعية المختلفة، بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على الصناعات النفطية بشكل اساس، الى ان هذا القطاع تأثر خلال السنوات السابقة بسبب انخفاض اسعار النفط، حيث انخفضت القيمة المضافة لهذا القطاع خلال 2016 بنسبة 18.2 %. ووفق نتائج المسح الصناعي، بلغت قيمة الصادرات الصناعية 1.6 مليار دينار، ويمثل قطاع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة النسبة الأكبر من تلك القيمة.

وقد بلغت نسبة القوى العاملة لغير الكويتيين في القطاع الصناعي 93.3%، فيما بلغت نسبة العمالة الوطنية 6.1 %.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الدليل الصناعي لعام 2018 ان اكبر عدد من العمالة الكويتية تركز في قطاع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة وهو قطاع حيوي في الاقتصاد ويشكل نسبة كبيرة من ايرادات الدولة. وأضافت ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة العمالة الوطنية في بقية الصناعات الوطنية ذات الأنشطة المختلفة من خلال توفير فرص عمل مناسبة تسهم في تطوير القوى العاملة.

