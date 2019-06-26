مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، ان اجمالي الشركات التي تم تأسيسها والتراخيص الصادرة في مايو الماضي بلغ 3448، موزعة على ادارة التراخيص التجارية التي اصدرت 221 ترخيصا وادارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) 2847 وادارة شركات الأشخاص 381.

وأضافت في بيان صحافي، ان ادارة التراخيص التجارية اعتمدت 226 ترخيصا فرديا تجاريا و67 ترخيصا فرديا حرفيا وترخيصين اسنشاريين، لافتة الى ان ادارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) اعتمدت 1978 طلب تأسيس شركة اشخاص (مزاولة + حرة) و1344 ترخيص مزاولة بعد التأسيس و8 تراخيص حرة متناهية الصغر و543 فرع شركة اشخاص.

وأوضحت ان ادارة شركات الأشخاص اعتمدت 294 طلب تأسيس شركة اشخاص (متنقلة) و114 ترخيص مركبة متنقلة و217 فرعا لشركة اشخاص.

وأشارت «التجارة» الى انها تلقت 49 شكوى على شركات التأمين فيما تم التفتيش على 4 شركات وساطة التأمين، ودققت على 4 ميزانيات لشركات التأمين.

ولفتت الى عقد 1189 جمعية عمومية وتصفية شركة واحدة وتمديد تصفية اثنتين وتخفيض رأسمال 4 وتوفيق اوضاع 8 وزيادة رأس مال 7 وشطب من السجل التجاري لواحدة، مبينة ان عدد الشركات التي قدمت بياناتها المالية المنتهية في 31/12/2018 بلغ 62 شركة.

