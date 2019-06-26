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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة


أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 19?4 نقطة ليبلغ مستوى 5829?4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?33 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 142?8 مليون سهم تمت من خلال 5520 صفقة نقدية بقيمة 40?6 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 29?6 نقطة ليصل الى مستوى 4749?3 نقطة بنسبة 0?63 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 60?3 مليون سهم تمت عبر 1952 صفقة نقدية بقيمة 6?8 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14?7 نقطة ليصل الى مستوى 6381?18 نقطة بنسبة ارتفاع 0?23 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 82?5 مليون سهم تمت عبر 3568 صفقة بقيمة 33?8 مليون دينار.


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