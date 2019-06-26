مال وأعمال

طرح بنك الكويت المركزي 12 سند وتورق مقابل بحجم 2.93 مليار دينار منذ بداية العام وحتى، امس، امام البنوك المحلية التقليدية والاسلامية في اطار سياسته النقدية الرامية لموائمة السيولة النقدية لدى البنوك المحلية.

وقد تراوحت آجال سداد تلك السندات والتورق المقابل ما بين 3 و6 أشهر، وكانت الأعلى قيمة بتاريخ 28 مايو من العام الحالي، فيما كانت الأقل قيمة بتاريخ 30 ابريل و25 يونيو الحالي.

وبلغ عائد الاصدار الـ 12 الذي طرحه بنك الكويت المركزي 3 بالمئة، وتمت تغطية الاصدار بواقع 13.61 مرة، علماً بأن اجمالي الطلب على الاصدار بلغ 2.7 مليار دينار. وقد بلغ اجل الاصدار 3 اشهر حيث يتم استحقاقه في 14 سبتمبر المقبل.

وتأتي تلك الاصدارات احد الوسائل النقدية التي يستخدمها المركزي لتوظيف السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية.

وفي سياق متصل، اعلن بنك برقان عن حصوله على موافقة البنك المركزي على اصدار البنك لأوراق مالية رأسمالية اضافية بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار. وأشار البنك في بيان للبورصة ان المتحصلات الناتجة من الاصدار سوف تساعد البنك في ادارة رأس المال والسيولة طويلة الأجل وفقاً للمتطلبات الرقابية.

