مال وأعمال

تواصل الأصول المشفرة المكاسب الملحوظة خلال تعاملات امس، بقيادة عملة البيتكوين التي صعدت 4 في المئة.

وخيّم اللون الأخضر على قائمة اكبر خمس عملات الكترونية من حيث القيمة السوقية مع مواصلة البيتكوين الصعود اعلى حاجز الـ11 الف دولار الذي كسرته في عطلة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 15 شهراً.

وشهدت قائمة الخمسة الكبار تبديلاً بين عملتي البيتكوين كاش والليتكوين لتحل الأخيرة في المركز الخامس بدلاً من الرابع والذي استحوذت عليه خلال الفترة الماضية.

وتحاوط المكاسب اسواق العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي بعد خسائر حادة في عام 2018، وذلك بقيادة عملة البيتكوين التي تستعد لطفرة تتجاوز 200 في المئة في اول ستة اشهر من هذا العام.

وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.1 في المئة لتصل الى 11328.6 دولارا.

وفي الوقت نفسه صعدت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم الى مستوى 201.41 مليار دولار لتمثل حوالي 59.8 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية للسوق الرقمي بأكمله.

وبالنسبة للمركز الثاني فتستحوذ عليه عملة الايثريوم بقيمة سوقية بلغت 33.43 مليار دولار بعدما سجلت مكاسب بنحو 1.7 في المئة لترتفع الى 313.5 دولارا.

وشهدت عملة الريبل ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة مسجلة 0.4698 دولار لتحل في المركز الثالث بقيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار تقريباً.

وتمكنت كذلك عملة البيتكوين كاش من العودة لمكانتها السابقة في الترتيب الرابع بارتفاع 0.7 في المئة مسجلة 477.2 دولارا بقيمة سوقية 8.52 مليارات دولار.

فيما استقرت عملة الليتكوين عند مستوى 135.8 دولارا بقيمة سوقية قدرها 8.47 مليارات دولار ما جعلها تحل بالترتيب الخامس.

وفي التوقيت نفسه، فان القيمة السوقية الاجمالية لكافة العملات الرقمية سجلت 336.58 مليار دولار وهو اعلى بنحو 10 مليارات دولار عن المستوى المسجل قبل 24 ساعة مضت.

