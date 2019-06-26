مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال على الترخيص «جرينستون الكويت» لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 وذلك وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناء على القرار رقم (164) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بتاريخ 23/12/2018؛ وبناءَ على طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛ وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018. وقررت الهيئة ما يلي: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لترخيص مزاولة نشاط مستشار استثمار. وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 23/06/2019 وتنتهي في تاريخ 22/12/2019، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة ويرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد أداء الرسم الواجب عن الترخيص.

