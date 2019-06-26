مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط بعد مكاسبها القوية خلال الجلسات القليلة الماضية، بضغط من إشارات متباينة حول مستقبل الإمدادات، مثل تزايد التوترات بين واشنطن وطهران والمخاوف من عدم توافق«أوبك» وحلفائها المستقلين على تمديد العمل باتفاق كبح الإمدادات. وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام«برنت» القياسي تسليم أغسطس، بنسبة 0.25 في المئة إلى 64.71 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام«نايمكس» الأميركي بنسبة 0.40 في المئة إلى 57.68 دولارا للبرميل،. في الوقت نفسه، قالت روسيا إنها ستتبنى نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق باتفاق«أوبك» والمنتجين والمستقلين، وستراقب عن كثب نتائج محادثات الرئيسين الأميركي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين. وقفزت أسعار النفط بأعلى وتيرة يومية منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف الشهر ، كردة فعل على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة، في واحد من أهم أحداث السوق هذا العام، ومع ذلك، لاتزال هناك أحداث مؤثرة مرتقبة بحسب«فوربس». إن القرارات التي سيتم التوصل إليها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل القادة الدوليين ومسؤولي الشركات ستحدد بشكل كبير اتجاه أسواق النفط العالمية لبقية العام.

