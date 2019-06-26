مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بورصة الكويت إن الطرح العام الأولي للبورصة قد يحدث هذا العام أو بداية 2020 متوقعاً طرح واحد أو اثنين من الاكتتابات العامة الأولية في الأشهر الـ 12 المُقبلة.

وقال محمد العصيمي لـ «بلومبرغ»، إن السوق الكويتية استوفت كل المتطلبات اللازمة للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي MSCI، ولكن يبقى القرار النهائي لدى المؤسسة. وتوقع العصيمي أن يبلغ حجم التدفقات النقدية لبورصة الكويت نحو 2.8 مليار دولار حال اتخاذ القرار بترقيتها على مؤشر الأسواق الناشئة.

وأوضح أن إدارة البورصة نفذت كل الاشتراطات المطلوبة من MSCI، كما عرضت على المستثمرين الدوليين خدمات ومنتجات إضافية كانوا يتطلعون إليها، وقمنا ببعض التغييرات في اللوائح التي طلبوها. وأضاف العصيمي: تطرقنا مع بعض المستثمرين الدوليين في حملاتنا الترويجية إلى تلك الأمور ورأينا منهم استجابة مريحة. وقال إن «خدمة البيع على المكشوف سيُعمل بها في الأيام المقبلة، وسيتبعها إقراض الأوراق المالية والاقتراض. كما تهدف البورصة إلى إدخال تداول الهامش بنهاية العام». والجدير بالذكر أن بورصة الكويت تترقب اليوم الثلاثاء، قرار إدراجها بمؤشر مورغان استانلي MSCI للأسواق الناشئة، وهو القرار الذي سيترتب عليه تطورات اقتصادية مهمة في الفترة المُقبلة.

