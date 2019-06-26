مال وأعمال

قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التنسيق في مجال تسويق منتجات البتروكيماويات، حيث مثل جانب شركة صناعة الكيماويات البترولية في التوقيع الرئيس التنفيذي مطلق العازمي في حين مثل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الرئيس التنفيذي بالإنابة حاتم العوضي.

وقال العازمي إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البتروكيماويات والاستفادة من الخبرة العالمية لشركة صناعة الكيماويات البترولية في تسويق المنتجات البتروكيماوية.

وأشار العازمي أنه سيتم إعداد اتفاقية تفصيلية وفقا لمذكرة التفاهم تحكم عملية تسويق شركة صناعة الكيماويات البترولية للمنتجات البتروكيماوية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وكذلك عمليات الإمداد.

