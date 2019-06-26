مال وأعمال

قالت شركة وثاق للتأمين التكافلي، إن مؤشر شركة (ليبرتي ميوتال) العالمية للتأمين كشف بأن التكلفة الإجمالية للإصابات الناجمة عن العمل حول العالم تقدر بنحو 55.4 مليار دولار خلال عام 2019 مشيرا إلى أن إصابات العمل الناتجة عن الإفراط في الإجهاد في العمل الخارجي استحوذت على النسبة الأكبر بين أكثر 10 إصابات عمل خطورة وانتشارا في العالم بواقع 23.6 % بقيمة بلغت نحو 13.1 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المؤشر أظهر كذلك أن إصابات العمل الناتجة عن السقوط من نفس المستوى جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 18.7 في المئة بكلفة بلغت نحو 10.3 مليارات دولار تلتها الإصابات الناجمة عن المعدات المستخدمة في العمل بنسبة 9.4 في المئة بكلفة بلغت نحو 5.2 مليارات دولار، ومن ثم السقوط في مكان منخفض بنسبة 8.9 في المئة بتكلفة بلغت نحو 4.9 مليارات دولار.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز المزروعي إن المؤشر لاحظ أيضا أن أكثر الأعمال التي تقع فيها إصابات العمل هي أعمال البناء، والأعمال الحرفية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين، والترفيه والضيافة، لافتا إلى أنه في كل تلك الأعمال كان سبب الإفراط في الجهد السبب الرئيس في وقوع الإصابات التي تتسبب بخسائر وتكلفة باهظة على أصحاب الأعمال.

وحول وثائق التأمين الخاصة بإصابات العمل، أشار المزروعي إلى أنها تغطي المشترك (المؤمن له) عن ما يلتزم بدفعه من تعويضات مادية يؤديها للموظفين والعاملين لديه مقابل أجر من جراء ما يلحق بهم من إصابات جسمانية عرضية أو عجز أو وفاة أثناء العمل تحت إشرافه أو أمره أو بإنجاز أي مشروع باشر المؤمن له بإنجازه وذلك وفقا لقانون العمل. وأوضح أن دفع التعويضات عن الاصابات التي تحدث للعاملين أثناء تأديتهم العمل دون خطأ مقصود من الشركة يخضع لوصف اصابات العمل طبقا لقانون العمل ومن ثم تشمله التغطية التأمينية.

وذكر أن صاحب العمل ملزم قانوناً بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل سلامة العاملين من مخاطره وأضراره، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة عقود التأمين الموقعة بين أصحاب الأعمال وشركات التأمين دراسة متأنية والالتزام بكل الشروط الواردة بها حفاظا على حقوق أصحاب الأعمال وشركات التأمين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر (ليبرتي ميوتال) المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية، هو الأول الذي يقدم تقريرا عن أسباب وتكاليف أخطر إصابات العمل، ويساعد المؤشر أصحاب العمل على فهم الأسباب الجذرية لأخطر الإصابات التي يتعرضون لها في مكان العمل، ويمكنهم كذلك من التخفيف من هذه المخاطر وإدارتها بشكل فعال من خلال إدارة المخاطر الاستراتيجية.

