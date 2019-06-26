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أعلنت العربية للطيران، عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة النمساوية فيينا ابتداءً من 15 سبتمبر 2019.

تستغرق الرحلة المباشرة إلى فيينا، التي تشتهر باسم «مدينة الموسيقى»، ست ساعات وتنطلق بمعدل أربع رحلات أسبوعياً وذلك أيام الأحد، الأربعاء، الجمعة والسبت، الى ان ترتفع وتيرة الرحلات الى معدل رحلة يومية بدءاً من منتصف شهر ديسمبر.

تنطلق رحلات الذهاب أيام الأحد والجمعة من مطار الشارقة الدولي في الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي لتصل مطار فيينا الدولي الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي. وستقلع رحلات الإياب من مطار فيينا الدولي الساعة 22:40 على أن تصل الشارقة في الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي اليوم التالي.

أما رحلات أيام السبت، فستغادر مطار الشارقة الدولي الساعة 07:25 بالتوقيت المحلي لتصل مطار فيينا الدولي الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي. وستنطلق رحلات الإياب الساعة 12:30 لتصل الشارقة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي.

وفي أيام الأربعاء، ستنطلق الرحلات من مطار الشارقة الدولي الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لتصل إلى مطار فيينا الدولي الساعة 11:30 حسب التوقيت المحلي. وستقلع رحلات الإياب من مطار فيينا الدولي الساعة 12:20 على أن تصل إلى مطار الشارقة الدولي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن إطلاق الرحلات الجديدة من الشارقة إلى فيينا، إحدى أبرز المراكز الثقافية والاقتصادية في أوروبا».

