مال وأعمال

أربيل - «كونا»: دعا رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الشركات الأميركية للاستثمار في الاقليم.وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان ان دعوة البارزاني جاءت خلال لقاء جمعه مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وايران أندرو بيك والوفد المرافق له.

وأضاف البيان ان بارزاني اشاد خلال اللقاء بالمساعدات الأميركية في الفترات الصعبة واكد على العلاقات الثنائية مقيما عاليا زيارة وفد الغرفة التجارية الأميركية لاقليم كردستان وتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الاقليم.

وأكد بارزاني ان الشركات الأميركية تستطيع الاستفادة من اقليم كردستان كبوابة للوصول الى عموم العراق كما عرض نبذة عن زيارته الاخيرة الى بغداد معربا عن الاستعداد لحل مشاكل اربيل - بغداد على أساس الدستور .وشدد على ان حكومة كردستان ستقدم كافة التسهيلات المتاحة للشركات الأميركية التي ستعمل في القطاع الاقتصادي والتجاري.وفي جانب آخر من الاجتماع تم بحث آخر خطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لاقليم كردستان وتهديدات داعش والتنسيق بين التحالف الدولي واربيل وبغداد وأحوال النازحين والتمهيد لعودتهم الى ديارهم

.يشار الى ان اتحاد غرف تجارة اقليم كردستان وقع يوم أمس الأحد مع ممثل وزارة التجارة الأميركية اتفاقية تجارية كما أكدا على ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

