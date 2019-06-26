مال وأعمال

تترقب الأوساط المالية اعلان ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق اوروبا وأستراليا والشرق الأقصى المعروف اختصارا بـ«اس ام سي آي» ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة.

وتعتبر هذه الترقية الثالثة لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى لمؤشر فوتسي راسل ونظيرتها الأخرى لستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية واللتين تزيد معهما التوقعات بامكانية تحقيق الترقية الثالثة الى سوق ناشئة من قبل «اس ام سي آي».

ومن شأن هذه الترقية في حال اعلانها ان تؤدي الى جذب تدفقات غير نشطة تصل الى حوالي 2?8 مليار دولار وبدأت رحلة ترقية بورصة الكويت الى الأسواق الناشئة في سبتمبر 2017 عندما اعلنت مؤسسة فوتسي راسل انضمام بورصة الكويت الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية.

واجتذبت بورصة الكويت بعد ترقيتها على مؤشر (فوتسي راسل) والتي تمت على مرحلتين في 2018 نحو 950 مليون دولار من التدفقات غير النشطة.

وفي خطوة اخرى موازية اعلنت «ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية» في ديسمبر الماضي ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئة على مؤشراتها التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر المقبل وتعتبر تلك الترقية الثانية لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى على (فوتسي راسل).

وستحظى بورصة الكويت في حالة تحقيق الترقية الثالثة الى سوق ناشئة بوزن يصل الى 0?5 في المئة ضمن مؤشر (اس ام سي آي) للأسواق الناشئة.وكانت بورصة الكويت قد استوفت كافة المتطلبات والشروط اللازمة من اجل خطوة الترقية سواء من الجانب التنظيمي او طرح منتجات وأدوات استثمارية تواكب طموحات المستثمر المحلي او العالمي ضمن استراتيجية تطوير شاملة بهدف توفير بيئة استثمارية مواتية لاجتذاب السيولة.

ويرى المحللون ان ادراج السوق غفي المؤشر مسألة وقت فقط، لكن الأهم من ذلك هو حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في السوق بعد دخول القرار حيز التنفيذ. وقال المُحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي ان معظم تقارير شركات الأبحاث اكدت ان المبالغ التي سيتم ضخها الى السوق الكويتي عقب الترقية لن تقل بأي حال من الأحوال عن ملياري دولار، موضحاً بأن اسهم السوق الأول، وبالأخص البنوك، ستحظى بالجانب الأكبر من السيولة.

وتوقع المُحلل الفني لسوق المال، بدار البدر ان تستحوذ اسهم البنوك على حصة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 60 في المئة من حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في البورصة الكويتية عند الادراج في مؤشر «ام اس سي آي» للأسواق الناشئة، موضحاً بأن «الوطني» و«بيتك» سوف يستحوذان كالعادة على الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات.

وأشار المُحلل المالي محمد الديب لـ«مباشر»، الى ان اسهم البنوك من الملاذات الآمنة في وقت الأزمات حالها كحال الاستثمار في الذهب، موضحاً بأن اسهم البنوك في الكويت تتمتع بملاءة مالية قوية تمثل مصدات ضد اي اضطرابات قد تحدث بالمنطقة.

وأوضح المحلل المالي محمد صديقي، ان بنك الكويت الوطني سيحظى بالنسبة الأكبر من الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق الكويتي عقب الترقية بمؤشر «ام اس سي آي» للأسواق الناشئة، مشيراً بأن الفارق لن يكون كبيراً بينه وبين «بيتك» بالمقارنة مع حجم الاستثمارات المتوقع دخولها في الأسهم الأخرى سواء لشركات او بنوك.

من جانبه، قال المُحلل الاقتصادي سعدون الرواسي، ان دخول الاستثمارات لا يصب في صالح البنوك والشركات المدرجة في البورصة فقط، لكنه يصب كذلك في صالح الاقتصاد الكويتي، الكلي والجزئي على السواء؛ وهو ما يُساعد في دوران العجلة الاقتصادية بشكل مثالي بما يُحقق التطور المُستهدف في الخطة التنموية «رؤية الكويت 2035».

