مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في التاسع عشر من يونيو الحالي اسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذى استطاع ان يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه اكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا. وقد اسفر السحب عن حصول الرابحة كفايه كاظم صالح على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار بالاضافة الى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: عبدالرحمن يوسف السيف، وليد عماد خمان، نظمي ملا يوسف، بدر محمد علي، جواد على حسن، حنان محمد الملا، منى عبدالوهاب التركيت، مال الله محمد الكندري، ريم عبدالواحد زمان، فهد على السليطي، قبلان محمد العبيان، زينب عبدالله الهدار، احمد علي المالكي، سانثانام اناند، فتحية حسن العلواني، مارتينا هوران، جانيت باتون لانجلي، خورشيد جيوان محمد، ساسي كومار كورانقود، عيسى جابر ابراهيم. يتيح حساب الحصاد الاسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق احلامه وتطلعاته. هذا بالاضافة الى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار. ولعل احد ابرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الاسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 دينار في كل من العيدين، وبالاضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الاسلامي 21 جائزة اسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالاضافة الى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار.

