مال وأعمال

وقعت شركة نقل وتجارة المواشي عقداً لتوريد اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة، للشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو». وذلك امس الثلاثاء.

وجرى توقيع العقد في مقر الشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو في منطقة الضجيج، من قبل كل من رئيس مجلس ادارة «كاسكو» احمد ناصر البناي والرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي المهندس اسامة خالد بودي.

وبموجب هذا العقد سوف تقوم «المواشي» بتوفير جميع انواع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة لشركة «كاسكو» والتي ستقوم بدورها لاستخدامها في اعداد الوجبات الغذائية التي تقدم للركاب على الطائرات العاملة بمطار الكويت الدولي، بالاضافة الى الوجبات التي تقدم في القاعات بمطار الكويت الدولي «T1» والمطار المساند «T4» وهي: قاعة الدرجة الأولى دسمان، وقاعة المباركية، وقاعة بيان والرويال، والوجبات المقدمة في فندق سفير، وكذلك توريد الوجبات الغذائية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والمستشفيات.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي اسامة بودي، بأن الشركة تفخر بتوقيع هذا العقد مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» تتويجاً للتعاون الايجابي بين الشركات الوطنية الرائدة في مجالها حيث تعتبر «كاسكو احدى اكبر الشركات العامة في مجال تقديم الخدمات الغذائية المتنوعة في الكويت.

وتقدم بودي بالشكر الجزيل الى رئيس مجلس الادارة وادارة «كاسكو» على توجههم لتشجيع التعاقد مع الشركات الوطنية وعلى ثقتهم الغالية في «المواشي»، مؤكداً بأن «المواشي» جاهزة دائما لتلبية احتياجات السوق بمنتجات اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة تحت شعار الجودة الحلال.

