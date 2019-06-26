مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن ترقية السيد ثويني خالد الثويني ليتولى منصب رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في البنك، بعد فترة من ادارة المجموعة بالتكليف. ويأتي اعلان البنك اثر النجاحات التي حققتها المجموعة تحت ادارة الثويني وكانت لها بصمات واضحة في تعزيز عمليات البنك الاستثمارية والتمويلية في الكويت والخارج. ويراكم الثويني تاريخ عريق من الخبرات المهنية الراقية حيث تولى مسبقا عددا من المناصب المحورية في مؤسسات مالية ومصرفية عريقة توجت بالتحاقه ببنك وربة في عام 2015.

واذ هنأت ادارة بنك وربة الثويني على منصبه الجديد فقد اكدت تقديرها لكفاءاته المهنية العريقة التي كانت لها بصمات جليّة في مشاركة البنك في عمليات استثمارية وتمويلية عالية الجودة في السوق المحلية والأسواق العالمية شملت مشاركات في التمويلات لجهات مالية واقتصادية اقليمية وعالمية، واستثمارات عقارية عالمية ادت الى نمو محفظة البنك للاستثمار العقاري مع نهاية عام 2018.

يضاف الى ذلك التميز في ادارة الاستثمارات الاستراتيجية والخاصة بالبنك عبر مجموعة من الأصول. وتمنت ادارة البنك للثويني التوفيق في مهامه الجديدة معربة عن ثقتها من ان المجموعة المصرفية للاستثمار سوف تسهم في نقل البنك الى آفاق جديدة من التوسع والازدهار.

