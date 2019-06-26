مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة انها قامت بتوقيع اتفاقية لشراء نسبة قدرها 66?994% من اسهم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (ش.م.ك.م) وذلك من عدد من المساهمين، لافتة الى ان اتمام هذه الصفقة مشروط بتنفيذ عدد من الالتزامات والشروط المسبقة Conditions Precedent من قبل البائعين، وفي حالة عدم تنفيذ أي من تلك الالتزامات والشروط المسبقة فسيؤدي ذلك الى عدم اتمام هذه الصفقة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الاجراءات واتمام الصفقة في حال تحقيق الالتزامات والشروط المسبقة خلال مدة شهرين من تاريخه. واضافت ان قيمة الصفقة في حال اتمامها فستبلغ حوالي مبلغ وقدره 21 مليون دينار، وفي حال اتمام الصفقة فستمنح شركة ميزان القابضة حقوق ملكية في الشركة الكويتية - السعودية للصناعات الدوائية (ش.م.ك.م) بالنسبة المذكورة اعلاه. ولا يمكن تحديد الاثر المالي في الوقت الحالي.

«الخليج»: 5 فائزين

بسحب الدانة

اجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 23 يونيو الحالي، اعلن من خلاله عن اسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 16 الى 20 يونيو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار كويتي اسبوعياً. وفيما يلي اسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع:

عبدالله خليل ريس كمال

ناصر مسفر عبدالله الحبيني

علي مطلق خلف العازمي

فيريندرا موهان لال راثور

ابراهيم محمد احمد العوضي

هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثاني على الجائزة البالغ قيمتها 250,000 دينار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، يليه السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار. اما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم ايداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الالكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للايداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية ايداع النقود في اي وقت يناسبهم، اضافة الى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

