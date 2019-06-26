مال وأعمال

جمع منتدى «في إم وير» للمديريين التنفيذيين (Executive Exchange)، الذي عقد مؤخراً عدداً من مسؤولي تقنية المعلومات من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على أحدث التوجهات في التحول الرقمي ومساهمته في تبسيط العمل في المؤسسات وتخطي توقعات المتعاملين مع الاعتماد على تقنيات رقمية غير مسبوقة.

وحضر هذه المناسبة، التي أقيمت في أبوظبي تحت شعار «الابتكار الرقمي: النجاح في أهم عملية توازن»، كبار المسؤولين من شركة «في إم وير» بما فيهم مارك لوماير، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنصة السحابة. وأحمد عودة، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا.

وألقى محمد غياث، المدير التنفيذي لقطاع عمليات أمن المعلومات، هيئة أبوظبي الرقمية، وهي الهيئة المسؤولة عن التميز في الخدمات المقدمة للجمهور، الكلمة الافتتاحية في المنتدى، وشارك الحاضرين

برؤيته حول تحقيق ريادة أبوظبي لمسيرة التحول الرقمي.

وناقش كبار المسؤولين من «آي بي إم» و«أمازون لخدمات الويب» طريقة عملهم وتعاونهم مع شركة «في إم وير»، وذلك لمساعدة الشركات على الاستفادة من الحلول الأمنية والافتراضية من الجيل الجديد. وسلّط زوبين شاجبار، رئيس قسم القطاع العام لدى أمازون لخدمات الويب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الضوء على قيمة وأهمية التقنيات السحابية في إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع العام.

كما شارك فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ «عنكبوت»، شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث، برؤية عنكبوت في تحولها إلى المزود الرائد للخدمات التعليمية على مستوى المنطقة وذلك بالتطرق إلى كيفية عمل منصتهم على تسهيل التعاون بين قطاعات الصناعة والحكومة والتعليم في الإمارات.

