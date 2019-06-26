مال وأعمال

عمان - «كونا»: وقعت الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي اتفاقية منحة بقيمة 22?7 مليون دولار يقدمها الاتحاد لدعم جهود المملكة في المجالات التنموية والاصلاحية.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط الاردني محمد العسعس والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان. وحدد الجانبان في تصريح صحافي عقب التوقيع الهدف من الاتفاقية بتنفيذ مشروع بعنوان «الابداع من اجل نمو المؤسسات وفرص العمل» يسعى الى «المساهمة في جعل الابتكار في القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية الشاملة». وأكد هان تصميم الاتحاد الاوروبي على دعم الاردن «في هذا الوقت الصعب» بدعم الابتكار من اجل نمو المؤسسات وايجاد الوظائف والاستثمار في رواد الاعمال الناشطين. من جانبه، أعرب العسعس عن تقدير بلاده وشكرها للدعم المالي والفني الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لبلاده واهمية هذا الدعم التنموي.