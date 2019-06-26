مال وأعمال

برلين - «كونا»: أكد قطاع صناعة السيارات الألمانية جهوزيته لدخول غمار المنافسة في مجال السيارات الكهربائية ولاستثمار مزيد من الاموال في القطاع الواعد. واشار رئيس القطاع الحيوي بيرنهارت ماتس الى اتفاق القطاع مع الحكومة الالمانية على إنشاء مزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية التي تزداد اعدادها يوما بعد يوم في الاسواق الألمانية. وقال ماتيس ان شركات صناعة السيارات الألمانية تعتبر نفسها مستعدة للمنافسة في هذا المجال وجاهزة لاستثمار 40 مليار يورو في السيارات الكهربائية ولعرض مزيد من الاطرزة في الاسواق ولإيفاء هذه السيارات بالمعايير البيئية اللازمة.

