علم ومعرفة

شابة كويتية راقية الفكر انسيابية الطرح، واضحة الرؤية من اصغر الكاتبات الكويتيات المهتمات بنشر الوعي والفكر الانساني والثقافة الانيقة المنمقة التي تحاول جذب جميع الشرائح لها، الكاتبة رقية إبراهيم الشيخ في حوار مع «النهار» كشفت الستار عن مواهب خفية وجوانب شخصية اضافة الى الجانب الاشهر في حياتها وهو الادب.

بداية كيف تحب ان تقدم الكاتبة رقية ابراهيم الشيخ نفسها للقراء؟

طالبة في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية، فتاة متدربة في مجال علم النفس حاصلة على ما يقارب 15 شهادة من اكاديمية علم النفس الايجابي في الكويت متنوعة ما بين تدريب معتمد وارشاد تربوي بالاضافة الى المامي بمهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة علاوة على ذلك حاصلة على دورات في مجال البروتوكول والاتيكيت، كما إنني مؤلفة لكتابين اولهما الجمال الدنيوي الذي يتناول جانب تطوير الذات وتعزيز الشخصيات وثانيهما كتاب يسلط الضوء على اهم قضية اجتماعية وهي الحرية حاملا عنوان حريتي بيدهم، ومصممة أزياء.

متى كانت بداياتك الفعلية في الكتابة والنشر، وما أبرز الصعوبات التي واجهتك؟

منذ رأت المطبوعات أو الاعلام الالكتروني النور فعليا بالتحديد عام 2015 أما الصعوبة الأبرز فكانت في الإقدام على هذه الخطوة كون مجال الكتابة عالماً مختلفاً يتباين عن غيره من المجالات في طبيعته وحيثياته فأنت كأديب تطرح بنات أفكارك بنظرتك الخاصة ورؤيتك الشخصية التي قد لا تتقبلها جميع فئات المجتمع لكن الدافع الاقوى والاسمى الذي حثني على اتخاذ ذلك القرار هو رغبتي الشديدة في تقديم خبراتي ومعلوماتي وما اكتسبت من مهارات بشكل واضح منمق بين جلدتي كتاب يلامس اهتمامات وتطلعات نسبة كبيرة من المجتمع ولو استطاع ان يترك بصمته في حياة البعض فذلك يعتبر انجازاً جميلاً بالنسبة لي، ذلك الاقدام لم يأت من فراغ فوالدي ومنذ الصغر كان يحثنا على الاطلاع والقراءة ما خلق مني قارئة نهمة ذات شغف واسع بالاغتراف بلا حد من عالم الفكر والادب، ثم أتت وسائل التواصل الاجتماعي لتكن العامل الثاني في تعزيز وميض موهبة الكتابة عندما كنت اصيغ مقالاتي في كل من «تويتر» و«انستغرام» واجد الكثير من التفاعلات وردود الافعال المشجعة و«الرتويت» حينها خاطبت نفسي لما لا اجمع هذه الحروف في كتاب شامل يمكن للجميع التعامل معه والاستفادة منه والاطلاع على جميع مقالاتي.

ما مفهوم الحرية في ذهن رقية الشيخ؟

الحرية هي منحة من الله سبحانه وتعالى اعطاها الانسان حينما خلقه كاملاً عاقلاً راشداً باحسن صورة فلماذا يتنازل الشخص عن هذه المنحة الرباينة، وانا حينما اتحدث عن حريتي بيدهم فلا اقصد المجتمع الكويتي بل هناك العديد من المجتمعات والاشخاص السالبين للحرية، فهنا لا بد ان اتحدث وانبه المستسلم لهم ان يسترد ويحافظ على حريته.

مابين دورات علم النفس ودورات فن الاتيكيت، أين تجدين أوج عطائك وكيف تستثمرين أوجه التقاطع بينهما؟

مجالات علم النفس والتي قدمت فيها دورات سابقة تتمركز على تطوير الذات وتحث على تنميتها والقدرة على تحقيق الاحلام وتعزيز الثقة بالنفس والتسامي بالذات للوصول الى الثريا في الارتقاء وتغير التفكير وكانت تستهدف جميع الفئات العمرية الا انني وكوني شابة قد حاكيت فئة الشباب بخصوصية اكبر وبنموذج واقعي مرتسم امامهم ان بامكانهم تحقيق ما يتمنون ان كان هناك ملامح طريق واضحة وارادة تتوقد من ذات الشخص لتفعيل خارطة الطريق تلك.

ما الاحتياطات التي وضعتها رقية الشيخ لتكن مختلفة الحضور؟

أنا لا انكر وبالفعل اشكر دعم وثقة الجميع بدءا من والدي العزيز ومساهمته في ترجمة احرفي لكتاب فعلي على ارض الواقع واسرتي الكريمة في تعزيز رغبتي الادبية إلا انني قد وضعت نصب عيني ان مجال القراءة وللأسف حاليا لا يستهوي الجميع فحرصت على ان اقدم شيئاً مختلفاً بشكل مختصر يمكن لعشاق القراءة ولغيرهم ان يتناولوه بشكل سلس لطيف لا يخلو من اساسيات وجماليات الاصدار الادبي للوصول لاحساس القارئ بشكل اكبر واعمق.

أي اكثر فنون الكتابة لها نصيب الاسد في ارضاء ذائقة الاديبة رقية؟

أمانة انا محور باكورة اصداراتي هو العمل الذي استغرق مني عامين وتمركز حول تطوير الذات الا انني قد عرجت على ابرز القضايا الاجتماعية واكثرها جدلا الا وهي الحرية في كتابي الثاني واخذ مني مايقارب العام وحرصت على خلق نفس جديد وحالة شعورية في كتابي القادم الذي سيطرح في معرض الكتاب في نوفمبر القادم برسم نصوص تنطلق من احساس الكاتب لتلامس احساس القارئ بلمحة تختلف عن سابقاتها.

مَن مِن الكتاب تستهويك كتاباته ؟

الساحة الادبية عامرة بالكتاب الا ان الاغلب هم روائيون وانا لست من متابعي هذا النوع من الكتابات وهذا لا ينفي جودة الاصدارات وغزارة الفكر فيها ومهارة الكتاب في طرحها.

قراءتك للمشهد الثقافي في الكويت؟

أرى ان وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا ايجابيا في تعزيز الثقافة وابراز دور الادب اكثر وسلطت الضوء على مبدعي المجال لاسيما في مجالي علم النفس وتطوير الذات وايصال اهمية دور المتدربين المعتمدين وسهولة التواصل معهم والاستيعاب الاكبر لاهمية دورهم.

ما سقف طموحك؟

عادة عندما اصل نقطة طموحي تتلألأ لي نقطة أعلى، فليس لطموحي خط افق، هناك امنيات لي كتفعيل الثقافة وتعزيز دور المرأة اكثر وتطوير المجتمع والكثير الكثير.

خططك المستقبلية؟

الحرص على أداء ادواري بالكامل في جميع اتجاهاتها.

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