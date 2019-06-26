علم ومعرفة

ضمن توجه منشورات القاسمي في توسيع رقعة القراءة والاطلاع على منجز سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي الأدبية، قامت المنشورات بترجمة رواية «الأمير الثائر» الصادرة عنها إلى اللغة الإسبانية تحضيراً للمشاركة في معرض مدريد الدولي للكتاب قريبا .

ورواية « الأمير الثائر «كما كتب عنها مؤلفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في تقديمه للرواية: «إن قصة الأمير الثائر قصة حقيقية، كل ما جاء فيها من أحداث وأسماء وشخصيات ومواقع موثقة توثيقاً صحيحاً في مكتبتي، ولا يوجد بها أي نوع من نسج الخيال أو زخرف الكلام، أقدمها للقارئ العربي ليطلع من خلالها على جزء من تاريخه في الخليج العربي».

هكذا يقدم الكاتب نصه الروائي دون زخرف، مستلهماً تاريخ المنطقة في رواية قصة مشوقة وشائقة حول حياة وكفاح وموت أمير عربي ثائر، هو الأمير مهنا، الذي استطاع مع رفاقه أن يهزم أقوى الدول، ويوم أن غدر برفاقه كان سقوطه المخزي، فما أكثر أشباه الأمير مهنا في وطننا العربي. هكذا يختم الكاتب رواية الأمير الثائر، بحسرة لا بأمل، حتى يقرأ الجميع التاريخ قراءة صحيحة وملهمة.

والكتاب متوفر باللغات العربية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، والاسبانية، والأوردو.

