علم ومعرفة

صدر عن منشورات القاسمي وباللغة الاسبانية مترجماً عن اللغة العربية كتاب « بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد» تحقيق سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي اعتبره الباحثون والمهتمون بالتاريخ بأنه أخطر وثيقة عثر الباحث عليها تتمثل في مخطوطة ليوميات الرحلة الأولى لفاسكو داغاما إلى الهند، وهي نسخة محفوظة في المكتبة العامة في مدينة أوبورتو البرتغالية. الوثيقة ترجمت من اللغة العربية إلى الإسبانية، وهي معلومة تاريخية موثقة انطلق بعدها التحقق في «براءة ابن ماجد» مما لصق به من تهم بشأن إرشاد البرتغاليين إلى الهند، وهي قضية ظلت على مدى سنوات محور بحث عكف عليه المؤرخون والباحثون فاختلفوا واتفقوا وتفرقوا، حيث يشير الباحث في مقدمته إلى الآراء المختلفة حول الملاحة البرتغالية إلى الهند، وخصوصاً يوميات رحلة فاسكو داغاما، التي وردت ضمن أكثر من مذكرة أو يومية. وبجهوده الخاصة تولى الباحث الشيخ د. سلطان القاسمي عرض الوثيقة وترجمتها، فسافر بحثاً عن الحقيقة إلى مدينة «أوبورتو» حيث مكتبتها العامة، التي أتاحت له الوقوف على نسخة المخطوطة الأصلية لليوميات «والتي تقع في 87 صفحة مرقمة برقمين مختلفين»، مما يظهر أن هناك ترقيماً لكل صفحتين معاً، وترقيماً لكل صفحة مفردة، وفي هذه الوثائق يتوافر في النص ما يرشد الباحث إلى (البراءة).

