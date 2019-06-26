آخر النهار

أطلقت الصوت الواعد الفنانة لميس سلطان أغنية جديدة حملت عنوان «ايه وربي» متعاونه بها من ناحية الكلمات مع الشاعر «برق» ومن الحان وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور، ومن إنتاج وتوزيع «ري? ليجر «Rêve Leisure للإنتاج الفني والموسيقي والتي ستقوم بادارة أعمالها وجميع إنتاجاتها الغنائية. وقامت لميس سلطان بطرح أغنيتها الجديدة «ايه وربي» من خلال قناة «تيونز» في موقع «اليوتيوب» راسمة لنفسها خطاً فنياً يليق بصوتها وإحساسها الذي أثنى عليه الكثير من صناّع الأغنية الخليجية والعربية، لتؤكد سعادتها بخطواتها الاحترافية الجديدة التي تقوم بها تحت إدارة أعمالها الجديدة «ري? ليجر» حيث قالت: «سعيدة أولاً بإطلاقي أغنية بهذا المستوى الفني العال، والحمد لله كسبت بصوتي ثقة شركة ري? ليجر الذين آمنوا بموهبتي ووضعوا لي خطة إنتاجية وإعلامية سنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتقديم أعمال تليق بمستوى المستمع من الجمهور الخليجي والعربي» شاكرة كل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذا العمل ليخرج أمام الجمهور بهذا الشكل الراقي.

