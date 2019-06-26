آخر النهار

حققت أغنية شو بدو للمطربة يارا، 991,041 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أسبوع من طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يشار إلى أن أغنية شو بدو، من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبوجودة، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس، وظهرت فيه يارا بشخصيتها الحقيقية حيث تجولت في الشوارع تقود تاكسي لتفاجئ الراكبين ثم تُسمعهم أغنيتها الجديدة و تلتقط معهم الصور. يذكر أن آخر أعمال يارا أغنية مليت، التي قدمتها مع الفنان الجزائري دوزي، من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.

