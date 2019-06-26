آخر النهار

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية بالندب ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش يوم الاثنين أن أهم ما يميز الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي ينظمه في ال27 من يونيو الجاري هو أن فلسطين هي ضيف شرف هذه الدورة.وقال العواش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت ان الدورة الحالية للمهرجان ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والندوات وورشات العمل المخصصة لدعم القضية الفلسطينية عموما ومدينة القدس تحديدا نظرا لأهميتها لكل العرب.وأضاف «نحن كدولة الكويت نحرص على الحضور في هذه التظاهرات الإقليمية والدولية» مشددا على أن «فلسطين تحظى بدعم كبير من كل الكويتيين ولها شأن كبير بالإعلام الكويتي.. ونحن في الكويت نعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى ونقدم لها الدعم على الأصعدة كافة».من جهته قال مدير ادارة البرنامج العام في اذاعة الكويت سعد الفندي في تصريح مماثل ان وزارة الاعلام الكويتية تحرص على المشاركة في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي يعتبر أكبر تظاهرة إعلامية في العالم العربي، مشيرا إلى ان الإذاعة والتلفزيون بالكويت يشاركان بعدد من البرامج في منافسات المهرجان.

وتابع «نحرص كذلك على المشاركة في الندوات وورشات العمل التي تقام على هامش المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون لاسيما أن فلسطين هي ضيف شرف هذه الدورة حيث سنشارك بأعمال فنية وإعلامية تدعم القضية الفلسطينية».وينظم اتحاد إذاعات الدول العربية بصفة سنوية المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) يحتفي خلاله بنخبة من نجوم الشاشة العربية والفنانين والمخرجين وكبار المسؤولين والإعلاميين المتميزين في الساحة العربية.

