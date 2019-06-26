آخر النهار

ما أحوج المبدعات المسرحيات في كويتنا الغالية، لمساحات أكبر من الإسناد والدعم والرعاية.

ورغم اننا ضد التفريق في الإبداع بين المرأة والرجل، ولكن المرأة المبدعة، هي اليوم بأمس الحاجة الى مساحات أكبرمن الاهتمام والدعم والرصد والمتابعة.

ان مساحة حضور المرأة المبدعة، في مجال المسرح على وجه الخصوص، يبدو ناقصاً وغير معبر عن المكانة والدور والأهمية التي تحتلها المرأة الكويتية المبدعة في هذا المجال.

ودعونا نتأمل الحالة التنافسية العالية في مهرجان الكويت المسرحي، حيث للرجال سطوتهم وحضورهم، ليس على صعيد النص أو التمثيل أو الإخراج، بل حتى بقية مفرادت الحرفة المسرحية ما يشكل حالة من الخلل.. ولربما التهميش غير المقصود، ولكنه راح وعلى مدى سنوات من عمر هذا المهرجان، يرسخ حضور الرجل المبدع على حساب المرأة المبدعة. ولو لم تكن هنالك جوائز خاصة بالتمثيل النسائي.. كما كان للمرأة ، وللأسف، ذلك الحضور الذي نعرفه ونحترمه.. ونجلّه.

بمناسبة التحضيرات لمهرجان الليالي المسرحية الذي تنظمه إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لماذا لا تخصص إحدى دورات هذا المهرجان للمبدعة المسرحية.. او للمسرح وقضايا المرأة، يتم من خلاله تقديم مجموعة من الاكتشافات على صعيد التكاليف والإخراج والتمثيل وغيرها.

إنها دعوة للحوار، للذين يعنيهم أمر المرأة.. والمسرح.. والمستقبل.

وعلى المحبة نلتقي

