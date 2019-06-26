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ديانا حداد تهدي السعودية «سيوف العز»


بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية «سيوف العز» وهي من كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن والحان الفنان القدير محمد عبده. وأعربت ديانا حداد عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم. وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم إستخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع «اليوتيوب» العالمي، وقدمت بها شكراً خاصاً لفنان العرب محمد عبده.


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