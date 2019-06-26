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أوركسترا «الحجرة» الألمانية نثرت أنغامها بمسرح عبدالحسين عبدالرضا


نثرت أوركسترا الحجرة الألمانية يوم الاثنين أنغام موسيقى كلاسيكية ومعاصرة من نوع فريد أطربت مسامع الحضور في مسرح عبدالحسين عبدالرضا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي الـ 22 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو الحالي.وتأسست أوركسترا (لوبنهايم) لموسيقى الحجرة عام 2006 وتختص بتقديم أنواع مختلفة من الموسيقى الكلاسيكية العالمية لتتجول بها حول العالم وتقيم الحفلات بهدف نشر الثقافة الموسيقية العالمية عن طريق مجموعة من العازفين الشباب الموهوبين من خلفيات وثقافات مختلفة.


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