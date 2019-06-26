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بدأ الممثل محمد عادل إمام تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد «لص بغداد»، والذي كان قد صور منه مجموعة من المشاهد قبل أن يتوقف من أجل تصوير مسلسل «هوجان» والذي عرض في شهر رمضان الماضي. ونشر محمد إمام صورة عبر حسابه على موقع انستغرام بـ «لوك» الفيلم، وعلق قائلا «ونرجع تاني لفيلم لص بغداد إنتاج سينرجي فيلمز.. تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى..

وأضاف : مشروع ضخم.. فيلم كبير.. ونوع جديد على السينما عندنا.. إن شاء الله حتنبهروا من اللي احنا عاملينه.. هقولكم على ميعاد عرضه أول ماخلص تصويره بإذن الله .. ادعولنا». فيلم «لص بغداد» يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

